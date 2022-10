L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec salue l'ajout du programme Techniques d'hygiène dentaire à l'offre de formation collégiale du Cégep de Matane

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec accueille avec enthousiasme l'ajout du programme Techniques d'hygiène dentaire à l'offre de formation collégiale du Cégep de Matane, une avancée dans l'accessibilité aux soins buccodentaires dans l'Est-du-Québec.

Lors de sa séance du 18 mars dernier, le Conseil d'administration a d'ailleurs résolu de donner son appui aux démarches du Cégep de Matane qui visait l'obtention provisoire du programme. La considération de la rareté des ressources en hygiène dentaire et du besoin d'augmenter le nombre de demandes d'admission au programme d'études Techniques d'hygiène dentaire a été soulevée par le Conseil d'administration.

« Le partenariat avec le Cégep régional de Lanaudière pour l'offre du programme tombe à point. La pénurie de main-d'œuvre est présente depuis plusieurs années dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Nous ne pouvons qu'être heureux de ce dénouement qui, souhaitons-le, saura inspirer d'autres cégeps en vue offrir ce programme dans d'autres régions du Québec », selon Jean-François Lortie, H.D. B. Éd., président de l'OHDQ.

Rappelons que dès l'automne 2023, le programme du Cégep de Matane d'une durée de trois ans, donnera la possibilité à une dizaine d'étudiants de se former en hygiène dentaire.

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte maintenant près de 6 700 membres et assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com

SOURCE Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Renseignements: Sophie Lecavalier, Responsable des communications, Tél. : 514 284-7639, poste 206, Courriel : [email protected]