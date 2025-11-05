L'Ordre des ergothérapeutes du Québec rappelle l'importance du transport en commun pour la justice occupationnelle et la participation sociale

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Alors que se poursuit la grève à la Société de transport de Montréal (STM), l'Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) souhaite rappeler que l'accessibilité au transport en commun constitue un déterminant essentiel de la participation sociale et de la justice occupationnelle.

L'interruption prolongée des services de transport touche de manière disproportionnée les personnes en situation de handicap, les aînés, les étudiants et les travailleurs à faible revenu, limitant leur capacité à vaquer à leurs occupations quotidiennes, à maintenir leur autonomie et à préserver leur santé et leur bien-être.

« Le transport en commun ne se résume pas à un moyen de déplacement : il s'agit d'un levier fondamental de justice occupationnelle. L'impossibilité d'y accéder restreint la participation des citoyens à la vie sociale, professionnelle et communautaire, sans compter la difficulté accrue d'accès aux soins et aux services de santé pour plusieurs d'entre eux. En tant qu'ordre professionnel voué à la protection du public, nous réaffirmons l'importance de solutions concertées pour garantir à tous des milieux de vie accessibles et inclusifs. »

-Citation d'Alexandre Nadeau, président de l'OEQ :

L'Ordre réitère son appui à toute initiative favorisant l'accessibilité universelle et la continuité des services essentiels, dans le respect des droits et de la dignité des personnes.

