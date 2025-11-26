Décès de M. Normand Meunier : l'Ordre des ergothérapeutes du Québec rappelle les compétences essentielles à la prévention des complications

MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - À la suite du rapport du coroner concernant le décès de M. Normand Meunier, l'Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) réitère ses sincères condoléances à la famille. Le rapport met en lumière des enjeux majeurs liés à la prévention des complications évitables, notamment les plaies, l'accès à l'équipement adapté, la continuité des soins et la transmission efficace de l'information entre intervenants.

L'OEQ rappelle que les ergothérapeutes détiennent les compétences essentielles en matière :

d'accompagnement clinique auprès des personnes blessées médullaires ;

de prévention et de surveillance des risques d'altération de la peau ;

d'ajustement de l'environnement, du positionnement et des modalités de déplacement ;

de recommandations d'équipements spécialisés et de surfaces thérapeutiques adaptées.

« Les enseignements du rapport illustrent clairement l'importance de mobiliser l'expertise des ergothérapeutes au bon moment et de s'assurer que leurs compétences soient pleinement mises à contribution dans le réseau. L'Ordre poursuivra son travail afin de maintenir les plus hauts standards de qualité de l'exercice professionnel », souligne Alexandre Nadeau, président de l'OEQ.

L'OEQ réaffirme sa disponibilité à collaborer étroitement avec le MSSS, Santé Québec et l'ensemble des partenaires du réseau afin de mettre à profit son expertise au bénéfice de la population.

L'Ordre rappelle que la prévention des complications évitables repose sur des compétences reconnues, une communication clinique efficace et une action concertée entre les disciplines, dans le respect de la dignité et de la sécurité des personnes.

À propos de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec

L'Ordre des ergothérapeutes du Québec a pour mission d'assurer la protection du public. Il veille à la qualité des services offerts par les ergothérapeutes et valorise l'ergothérapie afin de favoriser l'autonomie, la participation et le bien-être de la population dans ses activités quotidiennes.

