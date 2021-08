Une nouvelle structure de gouvernance sert de modèle dans le domaine de l'autorèglementation

TORONTO, le 16 aout 2021 /CNW/ - L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, l'organisme de règlementation de la profession enseignante de la province, est à la recherche de personnes qualifiées et dévouées, reflétant la diversité de la province, pour gouverner la profession enseignante dans l'intérêt public. Ce recrutement s'inscrit dans le cadre de la transition prescrite par la loi vers une structure de gouvernance qui modernisera le fonctionnement de l'Ordre en le rendant plus efficace et efficient.

La modernisation de la gouvernance de l'Ordre est à la pointe de la tendance actuelle que l'on observe à l'échelle mondiale en matière de règlementation et de fonctionnement de conseils d'administration. Quand cette nouvelle structure sera en place, elle servira de modèle pour les autres organismes de règlementation.

«Notre nouveau modèle est avant-gardiste et se distingue des modèles de règlementation traditionnels en ce qu'il permet une représentation plus équilibrée et inclusive des membres du public et de la profession, déclare Paul Boniferro, superviseur de la transition de l'Ordre. Il s'agit d'une occasion sans précédent de s'impliquer en éducation et d'améliorer le bienêtre des élèves de façon notable.»

En février 2021, le gouvernement a nommé M. Boniferro pour remplacer le conseil et superviser la transition. Une fois la transition terminée, ce sont les membres du nouveau conseil et des nouveaux comités ainsi que ceux inscrits sur les listes de suppléance qui prendront en charge la gouvernance.

«En permettant à plus de gens de participer à notre travail, nous confirmons notre engagement indéfectible pour la collaboration et l'inclusion, affirme Derek Haime, EAO, registraire et chef de la direction de l'Ordre. Notre nouvelle structure de gouvernance sera plus inclusive et servira mieux la population diversifiée de l'Ontario en reflétant un large éventail d'expertises, de compétences, de connaissances et de points de vue.»

Pour la première fois depuis la création de l'Ordre, il y a 25 ans, nous pourrons former le conseil, les comités prévus par la loi et les comités règlementaires avec un nombre égal d'enseignants certifiés et de membres du public. Les futurs membres du conseil et des comités seront nommés en fonction de critères de sélection et d'admissibilité indispensables pour effectuer le travail, mais aussi pour refléter la géographie, la langue, l'ascendance autochtone et la diversité des perspectives de l'Ontario.

Importance de la gouvernance

Tout comme les comptables, ingénieurs, et infirmières et infirmiers, les enseignantes et enseignants sont membres d'une profession règlementée. Seuls des professionnels certifiés - les enseignantes et enseignants agréés de l'Ontario (EAO) - peuvent enseigner dans les écoles élémentaires et secondaires financées par les fonds publics de la province. Ces écoles comptent deux millions d'élèves; le conseil de gouvernance et les comités de l'Ordre veillent à ce que l'organisme remplisse son mandat de protéger ces élèves et d'assurer leur bienêtre.

Avantages de se porter volontaire

Les personnes qui candidatent pour offrir leurs services ont l'occasion de puiser dans leur expérience et leurs connaissances professionnelles en matière de règlementation et d'éducation, et de les enrichir.

Comme il y a plus de 100 postes à pourvoir, l'Ordre encourage les membres du public et de la profession à candidater en ligne pour offrir leurs services, de l'une des façons suivantes :

Le conseil veille à ce que des politiques soient établies en fonction des objets de l'Ordre tels que prévus par la Loi sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l' Ontario . Les membres du conseil siègent aussi aux sous-comités suivants : vérification et finances; ressources humaines; sélection et candidatures.





veille à ce que des politiques soient établies en fonction des objets de l'Ordre tels que prévus par la . Les membres du conseil siègent aussi aux sous-comités suivants : vérification et finances; ressources humaines; sélection et candidatures. Les comités effectuent les tâches prévues par la loi de l'Ordre et la règlementation. Certains comités, comme le comité d'agrément ou de discipline, demandent plus de temps, car il faut siéger à des sous-comités d'arbitrage. En outre, les présidents et vice-présidents des comités prévus par la loi siègent également au comité décisionnel des présidents.





effectuent les tâches prévues par la loi de l'Ordre et la règlementation. Certains comités, comme le comité d'agrément ou de discipline, demandent plus de temps, car il faut siéger à des sous-comités d'arbitrage. En outre, les présidents et vice-présidents des comités prévus par la loi siègent également au comité décisionnel des présidents. Les listes de suppléance comprennent des personnes appelées à siéger à des sous-comités afin de prendre des décisions sur des affaires au nom d'un comité.

Les membres du public recevront une rétribution. Les employeurs doivent libérer de leurs obligations les membres de l'Ordre qui travaillent dans le système d'éducation public pour leur permettre d'accomplir leurs tâches à l'Ordre. Dans ce cas, l'Ordre rembourse aux employeurs les frais engagés pour embaucher des suppléants.

L'Ordre accepte les candidatures jusqu'au 30 septembre 2021. Les personnes retenues entreront en fonction le 1er janvier 2022.

Regardez notre vidéo et apprenez-en plus à oeeo.ca.

Au sujet de la transition

En 2018, dans le cadre de son engagement pour l'amélioration continue, l'Ordre a commandé une étude indépendante de sa structure de gouvernance. Le rapport contient 37 recommandations visant à améliorer la structure de gouvernance de l'Ordre. L'ancien conseil de l'Ordre a mis en œuvre la majorité d'entre elles et le gouvernement actuel a effectué des modifications à la Loi sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, lesquelles ont été approuvées par l'Assemblée législative de l'Ontario en 2020.

Au sujet de l'Ordre

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de règlementer la profession enseignante dans l'intérêt public. Il fixe les normes d'exercice et de déontologie, mène des audiences disciplinaires et agrée les programmes de formation à l'enseignement pour ses quelque 232 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'autres établissements financés par les fonds publics de la province. L'Ordre est l'organisme d'autorèglementation qui compte le plus grand nombre de membres au Canada.

