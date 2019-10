L'Ordre des dentistes s'insurge contre la désinformation sur la fluoration de l'eau de consommation

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des dentistes du Québec s'insurge contre la désinformation véhiculée par l'organisme Eau Secours sur la fluoration de l'eau, particulièrement le lien qu'il établit entre la consommation d'eau fluorée par la mère et un quotient intellectuel plus bas chez son enfant ainsi que de présumés problèmes rénaux. Une telle affirmation est alarmiste et absolument non fondée scientifiquement.

Malgré une réduction de la carie au cours des 30 dernières années, diminution généralisable à tous les pays occidentaux, la carie dentaire demeure un important problème de santé publique qui affecte la grande majorité de la population québécoise. Le Québec est connu comme la province canadienne où l'état de santé buccodentaire de la population est le moins bon.

« La fluoration est une mesure de santé qui reçoit non seulement l'appui de l'Institut national de santé publique du Québec, mais aussi celui des plus prestigieux organismes nationaux et internationaux liés à la santé, dont l'Organisation mondiale de la santé, affirme le Dr Barry Dolman, président de l'Ordre des dentistes du Québec. L'organisme américain Centers for Disease Control and Prevention la considère comme l'une des 10 plus importantes mesures de santé publique du XXe siècle. »

Alors que moins de 3 % de Québécois ont accès à de l'eau fluorée, 72 % des Américains et 76 % des Ontariens en bénéficient. Des études ont d'ailleurs démontré que chaque dollar investi en fluoration se traduit par une réduction de 38 $ à 60 $ des dépenses en soins dentaires. De plus, vu le lien étroit entre la santé buccodentaire et l'état de santé général des Québécois, une telle mesure aurait nécessairement des retombées positives sur les dépenses publiques de santé. Les statistiques ne mentent pas : elles démontrent hors de tout doute les avantages importants que la fluoration de l'eau peut procurer, et dont une vaste majorité de Québécois ne bénéficient pas pour des raisons inexplicables.

Contrairement à la tendance populaire véhiculée par Eau Secours, les connaissances scientifiques disponibles actuellement démontrent que la fluoration de l'eau potable est l'un des moyens les plus sécuritaires, efficaces, économiques et justes de réduire la carie dentaire. Entre autres, la fluoration a une incidence plus notable chez les populations défavorisées, contribuant ainsi à réduire les inégalités en matière de santé.

« Il est grand temps que le gouvernement de François Legault prenne les mesures nécessaires pour faire de la fluoration de l'eau une mesure de santé publique, au même titre que la vaccination en situation d'épidémie. Pour améliorer la santé buccodentaire des enfants, le gouvernement doit légiférer pour obliger les villes et les municipalités québécoises à implanter la fluoration de l'eau de consommation, une mesure de santé publique simple et économique qui a fait ses preuves », conclut le président de l'Ordre des dentistes.

À propos de l'Ordre des dentistes du Québec

L'Ordre des dentistes du Québec regroupe près de 5 430 dentistes. Sa mission est d'assurer la qualité des services en médecine dentaire par le respect de normes élevées de pratique et d'éthique et de promouvoir la santé buccodentaire auprès de la population du Québec.

SOURCE Ordre des dentistes du Québec

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue : André Lavoie, Directeur des affaires publiques et des communications, andre.lavoie@odq.qc.ca, 514 875-8511, poste 2232 / 514 917-5198 (mobile)

Related Links

http://www.odq.qc.ca