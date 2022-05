L'ORDRE DES CRHA REMET LA DISTINCTION FELLOW À TROIS MEMBRES ÉMÉRITES

« C'est pour nous une immense fierté de saluer et de reconnaître ces trois professionnels émérites. En véritables leaders visionnaires et innovateurs, ils font honneur à notre profession par la richesse de leur pratique et la qualité de leurs projets audacieux. Ils contribuent à faire grandir les organisations et créer des milieux de travail ouverts, respectueux et performants », a déclaré Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

La Distinction Fellow est la plus haute distinction décernée à un CRHA | CRIA qui, par son leadership, sa réputation, sa compétence et ses réalisations, contribue à l'essor et au rayonnement de la profession.

Distinction Fellow 2022 : les récipiendaires

Élise Corriveau, CRHA, Distinction Fellow, ECH, Méd. agréée

Présidente du cabinet Dialogue, prévention et règlement des différends, Élise Corriveau affiche une feuille de route impressionnante dans le domaine de la gestion des différends en milieu organisationnel.

Portée par le désir d'élever la pratique vers des normes exemplaires, Élise Corriveau intervient auprès des organisations privées, publiques et parapubliques dans le cadre de divers mandats de médiation, d'enquêtes, de coaching professionnel, de formation et de conférences. Elle a également collaboré, avec le gouvernement fédéral, aux processus de révision de commissions d'enquête.

Détentrice de nombreuses certifications, elle enseigne la prévention des différends en milieu de travail à la formation continue de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et dans un programme de médiation organisationnelle subventionné par le ministère de la Justice. Agissant également à titre de sous-chef d'état-major à la Défense nationale des Forces canadiennes, Élise Corriveau a reçu plusieurs mentions élogieuses, dont la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, en 2015, en reconnaissance de ses services exceptionnels menant à la paix dans la communauté lors d'un déploiement à l'étranger.

Jacques Forest , CRHA, Distinction Fellow

Professeur titulaire au Département d'organisation et des ressources humaines à l'ESG UQAM, Jacques Forest est passé maître dans l'art de créer des ponts entre la science et la pratique.

Les travaux de recherche de Jacques Forest s'intéressent à la théorie de l'autodétermination (TAD) ainsi qu'aux facteurs de motivation pour tenter de savoir comment il est possible de concilier performance et bien-être de façon durable. L'outil « Échelle multidimensionnelle des motivations au travail », dont il est coauteur, est maintenant traduit en 26 langues. En 2006, il a reçu un prix lors du Concours de vulgarisation scientifique de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) et il a également décroché le Prix de la relève professorale en recherche de l'ESG UQAM, en 2011. À ce jour, Jacques Forest a publié ou copublié 52 articles scientifiques et 18 chapitres de livres, en plus d'intervenir comme expert en motivation auprès des entreprises et de l'élite sportive.

Sa capacité de rendre accessibles des concepts souvent complexes fait de Jacques Forest un vulgarisateur d'exception, convoité non seulement par tous les types d'auditoires, mais aussi par les médias du Québec et de la scène internationale.

Isabelle Lord , CRHA, Distinction Fellow

Présidente et fondatrice de Lord Communication managériale, Isabelle Lord est une référence incontournable en matière de communication managériale.

Grâce à sa vaste expérience comme gestionnaire de haut calibre ainsi qu'aux recherches et connaissances acquises au cours des années, Isabelle Lord a développé une approche originale, à la fois innovante, ludique et rigoureuse. Lord Communication managériale a déjà rejoint plus de 170 000 gestionnaires, hauts dirigeants et professionnels, qui ont été formés à mieux communiquer. Experte reconnue de la communication de gestion au Québec comme à l'international, elle collabore également à l'École des dirigeants de HEC Montréal et au Collège des administrateurs de sociétés.

Conférencière recherchée et auteure à succès, Isabelle Lord a déjà publié cinq livres : Gestionnaires inspirants : les 10 règles de communication des leaders (2011), Le courage de dire : transformez 22 conversations difficiles en communication inspirante (2014), L'étoffe d'un leader : 52 façons d'améliorer votre communication-leadership (2016), L'influence durable : la compétence pour réussir votre carrière (2017) et L'art de la question (2020). Elle est une collaboratrice régulière à la revue Gestion des HEC de Montréal. Isabelle Lord a reçu, en 2016, le Prix Gouvernement du Québec du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Elle a aussi été finaliste au Prix du Leadership, Femme d'exception Sun Life, de l'édition 2021 du concours Les Mercuriades.

L'Ordre des CRHA tient à féliciter chaleureusement les trois récipiendaires dont les qualités professionnelles rejaillissent favorablement non seulement sur la profession, mais également sur le milieu des affaires et la communauté en général.

