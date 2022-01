L'ORDRE DES CRHA RECONNU À TITRE D'ORGANISME ACCRÉDITEUR EN MÉDIATION CIVILE

« Grâce à cette nouveauté, nous pourrons accroître le bassin de professionnels formés et encadrés qui sauront activement contribuer à maintenir des milieux de travail sains. » souligne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

La médiation comme voie de règlement de différends

La médiation offre un mode confidentiel et privé de règlement de différends, de mésententes ou de situations conflictuelles en milieu de travail et où les parties impliquées peuvent s'exprimer dans un cadre sécuritaire. Elle se déroule sous la responsabilité d'un médiateur qui a la responsabilité de préparer, guider et faciliter le processus de médiation en accompagnant les médiés en toute impartialité.

« À titre de médiateurs, les CRHA | CRIA utilisent leurs savoirs et compétences afin de créer un environnement favorable avec les meilleures conditions d'échange, et ainsi permettre que toutes les parties puissent cheminer vers un règlement satisfaisant de part et d'autre. » ajoute Mme Poirier.

Certaines conditions d'accréditation s'appliquent aux CRHA | CRIA désireux d'obtenir et de maintenir le titre de CRHA | CRIA médiateur accrédité. En plus des obligations dont ils doivent s'acquitter à titre de membre d'un ordre professionnel, ils doivent entre autres compléter une formation en médiation d'une durée de 60 heures dans les cinq années précédant la demande d'accréditation. Ils doivent également suivre les lignes directrices encadrant la pratique professionnelle en matière de médiation et tel qu'énoncées par l'Ordre.

En agissant à titre d'organisme accréditeur en médiation civile pour les CRHA | CRIA, l'Ordre réitère l'importance qu'il accorde à sa mission de permettre à chaque personne de s'épanouir dans un milieu de travail sain, inclusif et collaboratif.

