L'ORDRE DES CRHA LANCE UN GUIDE PRATIQUE SUR LA MODERNISATION DU RÉGIME DE SST

MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés lance un Guide pratique sur la modernisation du régime de santé et sécurité du travail découlant du projet de loi 59, afin d'accompagner les organisations à répondre à leurs nouvelles obligations.

Le 30 septembre dernier, après de nombreuses heures de consultations et de débats, la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail était adoptée par le gouvernement provincial. Bien que les nouvelles mesures entrent en vigueur progressivement d'ici 2024, cette réforme demeure considérable. En effet, plusieurs entreprises qui n'étaient alors pas assujetties aux modalités de la loi le seront dorénavant, et celles qui l'étaient déjà verront bon nombre d'obligations changer. À titre d'exemple, les organisations seront tenues d'identifier et d'intervenir sur les facteurs de risques psychosociaux.

Tel que l'Ordre l'a signifié à plusieurs reprises, le succès de cette réforme passera en grande partie par l'effort colossal d'accompagnement qui doit en découler.

« C'est donc dans cet esprit de soutien que nous offrons gratuitement un guide pratique qui contribuera à informer et outiller les organisations face aux nouveautés découlant de la modernisation du régime de santé et sécurité afin qu'elles puissent l'aborder du bon pied. » explique Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

Ce guide résume les changements apportés, présente un aperçu de leur interprétation et offre des informations complémentaires pour aider les intervenants à mettre en contexte les nouvelles dispositions. Des pistes d'éclairage permettent de passer de la conformité à la proactivité en matière de santé, sécurité et mieux-être au travail afin que les organisations puissent offrir non seulement des environnements de travail sains et sécuritaires sur le plan de la santé physique et psychique, mais également des conditions de travail modernes, attrayantes et favorisant la fidélisation des talents.

Consultez l'ensemble de nos ressources sur la modernisation du régime de santé et sécurité du travail ici.

