L'Ordre des CRHA annonce l'élection de quatre nouveaux membres de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est fier d'annoncer l'élection de quatre nouveaux membres de son conseil d'administration. Charles Baribeault, CRHA, Noelle Dorothée Emessiene, CRHA, Benjamin Gauthier, CRHA et Julie Moreau, CRHA ont été élus pour un mandat de trois ans.

Ces derniers représentent la région de Montréal qui était en élection cette année dans le cadre d'un scrutin qui s'est clôturé le 14 avril 2022, à 16 h.

« En tant que président du conseil d'administration de l'Ordre, c'est avec enthousiasme que j'accueille ces quatre nouveaux membres élus. Grâce à leur profil et leur parcours diversifiés, je suis certain qu'ils sauront contribuer et enrichir positivement les travaux et les réflexions du conseil afin de pleinement jouer notre rôle de protection du public. Soulignons par ailleurs la qualité et l'implication de l'ensemble des candidatures dans la cadre de cette élection. Finalement, je tiens à remercier sincèrement les administrateurs sortants pour leur dévouement au cours des dernières années. » commente Philippe de Villers, CRHA, président du conseil d'administration.

Membres du conseil d'administration 2022-2023

Philippe de Villers , CRHA (Présidence et région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec)

, CRHA (Présidence et région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec) Katy Langlais , CRHA (Région 1 - Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

, CRHA (Région 1 - Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) Sophia Nardelli , CRHA (Région 2 - Outaouais, Laval , Lanaudière, Laurentides)

, CRHA (Région 2 - Outaouais, , Lanaudière, Laurentides) Natacha Laurin , CRHA (Région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec)

, CRHA (Région 3 - Mauricie, Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec) Noelle Dorothée Emessiene , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Charles Baribeault , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Benjamin Gauthier , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Julie Moreau , CRHA (Région 4 - Montréal)

, CRHA (Région 4 - Montréal) Marie-Josée Douville , CRHA, ECH (Région 5 - Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches)

, CRHA, ECH (Région 5 - Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches) Sylvie St-Onge , CRHA, Distinction Fellow (Secteur universitaire)

, CRHA, (Secteur universitaire) Rémi St-Gelais , CRIA (Secteur syndical)

, CRIA (Secteur syndical) M e Martine Arial (nommée par l'Office des professions)

(nommée par l'Office des professions) Pascal Blanchette , ing. (nommé par l'Office des professions)

, ing. (nommé par l'Office des professions) Michel Gervais (nommé par l'Office des professions)

(nommé par l'Office des professions) Sylvia Morin , IAS.A (nommée par l'Office des professions)

À propos de l'Ordre

Regroupant plus de 11 000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA|CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Renseignements: Noémie Ferland-Dorval, Conseillère affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514-554-0019, [email protected]