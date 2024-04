L'ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC SOULIGNE L'ÉLECTION DE M. MICHEL ALSAYEGH COMME PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES CHIMISTES PROFESSIONNELS DU CANADA

MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - L'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) tient aujourd'hui à féliciter son président, M. Michel Alsayegh, pour son élection à la présidence de la Fédération des chimistes professionnels du Canada (FCPC), une organisation pancanadienne qui œuvre à favoriser les plus hauts standards de pratique de la chimie partout au pays, notamment dans une perspective de protection du public.

M. Alsayegh est depuis de nombreuses années reconnu pour son engagement soutenu, notamment comme membre du conseil d'administration de l'OCQ depuis 2015, puis comme président depuis 2018. Il en est d'ailleurs à son troisième et dernier mandat à ce titre. En parallèle, M. Alsayegh siège également au comité exécutif du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) depuis 2022. Avant son élection à la présidence de la FCPC, il en était le vice-président depuis 2021. Bachelier en chimie et détenteur d'un diplôme de technique de laboratoire en chimie analytique, M. Alsayegh a travaillé dans différents laboratoires environnementaux avant de plonger dans le domaine de la vente d'instruments analytiques de haute précision.

« Je me réjouis de la confiance de mes pairs qui m'ont élu à la présidence de la FCPC, une fédération qui regroupe les organismes provinciaux concernés par l'encadrement de la profession. C'est par ailleurs dans un esprit de collaboration pancanadien que je souhaite débuter mon mandat. Les chimistes et biochimistes de partout au pays auront pu constater ces dernières années que l'évolution des différentes branches de la chimie, au fil des avancées scientifiques et technologiques, entrainent aussi de nouveaux risques de préjudice pour le public. Collectivement, nous avons le devoir de poser les gestes nécessaires pour nous assurer que l'exercice de la chimie se fasse de façon sécuritaire et contrôlée -- ce qui passe, dans certains cas, par la modernisation des dispositions législatives encadrant notre profession. Ainsi, je tends aujourd'hui la main aux plus de 4 200 membres de la FCPC pour que débute un nouveau chapitre rythmé par la collaboration et un profond désir de protection du public », affirme le président nouvellement élu de la FCPC et président de l'OCQ, M. Michel Alsayegh.

À propos de l'Ordre des chimistes du Québec

L'Ordre des chimistes du Québec compte près de 3 000 membres œuvrant dans des secteurs aussi variés que la santé, l'environnement, le judiciaire, l'alimentaire ou la recherche. Sa mission est d'assurer la protection du public québécois en matière d'exercice de la chimie, omniprésente dans la vie des Québécois. Fondé en 1926, l'Ordre des chimistes fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par l'adoption du Code des professions en 1973.

