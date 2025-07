Mise en garde de l'Ordre des chimistes du Québec : attention aux offres d'analyses gratuites de la qualité de l'eau et aux systèmes de traitement potentiellement risqués

MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - L'Ordre des chimistes du Québec (Ordre) lance de nouveau un appel à la vigilance à la population face aux offres d'analyses gratuites de la qualité de l'eau résidentielle, souvent utilisées comme porte d'entrée pour vendre des systèmes de purification coûteux. S'ils sont parfois inutiles, ces systèmes sont aussi potentiellement nuisibles pour la santé.

« L'Ordre réitère son appel à la vigilance, car dans certaines municipalités, des vendeurs se présentent comme des experts pour évaluer gratuitement la qualité de l'eau à domicile. Ils prétendent dans presque tous les cas découvrir des résultats alarmants pour inciter à l'achat immédiat d'un système de traitement de l'eau. Ces résultats sont souvent faussés, dans le but d'inquiéter les citoyens sur leur santé et de les pousser à procéder à une vente sous pression. », explique Michel Alsayegh, président de l'Ordre.

Leur inutilité dans certains cas s'accompagne parfois de conséquences néfastes pour la santé. L'Ordre souhaite alerter la population sur les risques réels que peuvent présenter certains systèmes de purification d'eau.

« Les systèmes varient énormément selon les compagnies, cela peut aller du charbon actif, à un adoucisseur d'eau et même à de l'osmose inversée. Les risques pour la santé dépendent de l'entretien de ces systèmes et de leurs constituants. Par exemple, un système utilisant du charbon activé peut occasionner de la croissance bactérienne. Un système qui élimine une grande quantité de minéraux peut rendre l'eau agressive, ce qui peut entraîner la dissolution de métaux dans les tuyaux et leur présence dans l'eau potable. L'utilisation d'un adoucisseur au sel peut apporter des ions sodium à l'eau, ce qui peut être problématique pour certaines personnes aux prises avec des problèmes d'hypertension artérielle », illustre M. Alsayegh.

L'Ordre indique que sans un entretien rigoureux, tous les systèmes de traitement de l'eau peuvent devenir des milieux propices à la prolifération bactérienne, représentant ainsi un risque pour la santé. Il est donc essentiel que leur installation repose sur une expertise scientifique.

Les véritables analyses de la qualité de l'eau doivent respecter des méthodes rigoureuses, accréditées par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il existe une procédure précise à suivre pour prélever un échantillon d'eau. Une fois recueillis, ces échantillons doivent être envoyés à un laboratoire accrédité, où des chimistes analyseront ce qui est contenu dans l'eau et les concentrations. Selon les résultats, ils pourront proposer des solutions adaptées. Il est important de rappeler que les chimistes possèdent l'expertise nécessaire pour interpréter ce type de rapports d'analyse.

L'Ordre recommande à toute personne ayant fait analyser son eau de s'assurer que le rapport d'analyse est signé par un chimiste.

Pour assurer un contrôle adéquat des activités réservées aux chimistes, le tout dans une perspective de protection du public, l'Ordre réitère la nécessité que soit actualisée la Loi sur les chimistes professionnels pour qu'elle reflète la réalité actuelle de la pratique.

L'Ordre des chimistes du Québec regroupe près de 3000 membres œuvrant dans des domaines variés tels que la santé, l'environnement, le judiciaire, l'alimentaire et la recherche. Sa mission est de veiller à la protection du public québécois en encadrant rigoureusement l'exercice de la chimie, une discipline omniprésente dans la vie quotidienne. Fondé en 1926, l'Ordre est l'un des premiers à avoir été encadré par le Code des professions dès son adoption en 1973.

