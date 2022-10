L'ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC CRÉE SON FORUM DES UNIVERSITÉS

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) est fier d'annoncer la création de son forum des universités, un nouveau lieu d'échange et de concertation entre les acteurs académiques qui forment les futurs chimistes, biochimistes et biochimistes cliniques, et l'OCQ qui encadre l'exercice de leurs activités professionnelles.

« Nous souhaitons que le Forum des universités de l'Ordre des chimistes du Québec devienne un lieu de rencontres privilégiées entre les universités et l'OCQ, ce qui permettra de discuter sur une base régulière de nos enjeux communs, dont la modernisation nécessaire de notre encadrement législatif, et d'y trouver des solutions collectivement. Je crois sincèrement que le domaine de la chimie et de la biochimie, en milieu académique ou dans les entreprises, a besoin que l'OCQ et les établissements d'enseignement travaillent conjointement pour assurer l'avenir de la profession et sa pérennité. », déclare le président de l'OCQ, M. Michel Alsayegh.

Le monde dans lequel nous vivons se transforme plus vite que jamais et il est certain que nous ferons face à de nombreux défis au cours des prochaines années. La lutte contre les changements climatiques, la transition énergétique qui s'impose, l'utilisation responsable des substances chimiques, la protection de l'environnement, pour ne nommer que ceux-là, sont au cœur de nos préoccupations. Les opportunités pour positionner stratégiquement notre profession à l'égard de tels enjeux seront nombreuses; il faut s'en saisir, dans l'intérêt de toute la population. « Ce forum est une façon concrète de passer de la parole aux actes, de se tendre la main mutuellement et de continuer de bâtir une profession dont tous seront fiers pour les générations actuelles et futures! », conclut le président de l'OCQ, M. Michel Alsayegh.

Rappelons que l'OCQ doit son existence moderne à ses pères fondateurs du milieu académique en 1926. Aujourd'hui, 96 ans plus tard, il est temps de renouer les liens historiques qui unissent l'OCQ aux universités qui l'ont vu naître.

