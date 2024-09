L'opposition officielle souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

QUÉBEC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - À l'Assemblée nationale, le porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit, André A. Morin, a présenté une motion soulignant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui aura lieu le 30 septembre prochain.

Afin de commémorer les victimes et les survivants des pensionnats autochtones, les élus ont adopté la motion à l'unanimité, mais sans avoir la possibilité d'en débattre, la CAQ ayant refusé d'accorder la parole aux députés sur le sujet. Le libellé de la motion rappelle également le triste décès de Madame Joyce Echaquan, survenu dans des circonstances tragiques à l'hôpital de Joliette, le 28 septembre 2020. À la mémoire de cette dernière et des victimes des pensionnats, une minute de silence a finalement été observée au Salon rouge.

Enfin, la motion du député libéral de l'Acadie demande au gouvernement caquiste d'intensifier et de multiplier les opportunités de consultations auprès des Premières Nations et des Inuit dans toutes les sphères de la société, et ce, dans une approche de nation à nation.

« La Journée de la vérité et de la réconciliation, en son titre, est chargée de messages. La vérité, c'est de reconnaître toutes les injustices et les sévices dont les Premières Nations ont été victimes. La réconciliation nous invite à nous tourner vers l'avenir et à tout mettre en œuvre afin que leurs droits soient reconnus. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

