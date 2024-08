L'opposition officielle propose la création d'un Bureau intégré de la planification de l'immigration au Québec pour mettre fin à la perte de contrôle de la CAQ

QUÉBEC, le 27 août 2024 /CNW/ - Face à la perte de contrôle totale de la CAQ en matière d'immigration, l'opposition officielle propose la création d'un Bureau intégré de la planification de l'immigration au Québec, au sein du MIFI. Lors d'un point de presse tenu à l'Assemblée nationale, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, en a fait la présentation, entouré de ses collègues porte-paroles, André A. Morin (immigration, francisation et intégration) et Madwa-Nika Cadet (emploi).

Les trois élus, qui ont vivement dénoncé le manque de planification de la part du gouvernement caquiste, estiment qu'un bureau intégré ferait en sorte que l'immigration temporaire et permanente au Québec soit planifiée, contrôlée et en phase avec les besoins de notre marché du travail et la disponibilité des services publics et de l'habitation.

La fluctuation importante de l'immigration permanente et l'explosion de l'immigration temporaire créée par la CAQ jumelées à une crise du logement historique trop longtemps niée par François Legault et l'incapacité de répondre aux besoins des régions commandent une solution musclée et efficace, selon les élus libéraux.

En ce sens, le Bureau intégré de la planification de l'immigration au Québec aurait pour rôle :

De déterminer la capacité d'accueil du Québec;

De conseiller le gouvernement dans la planification pluriannuelle de l'immigration permanente et temporaire;

De mener des consultations avec les acteurs municipaux et régionaux afin de tenir compte de leurs besoins dans la détermination des seuils d'immigration;

De suivre en temps réel l'évolution de la capacité d'accueil du Québec et de proposer des ajustements aux seuils d'immigration en fonction de l'évolution des indicateurs influençant la capacité d'accueil et de la disponibilité des services publics;

De publier de façon claire et périodique des statistiques sur l'immigration temporaire et permanente.

Une telle entité regrouperait les effectifs du sous-ministériat à la planification de l'immigration du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et des effectifs spécialisés des ministères de l'Éducation, de l'Économie, de l'Emploi, de l'Habitation et plusieurs autres. Plus que jamais, l'immigration nécessite une meilleure cohésion dans sa planification globale, selon l'opposition libérale. Une réelle reprise de contrôle s'impose de façon urgente.

De plus, devant la hausse spectaculaire de l'immigration temporaire sous la CAQ, l'opposition officielle exige que l'immigration temporaire soit incluse dans le Plan d'immigration du Québec qui sera déposé au plus tard, le 1er novembre prochain. Enfin, les élus de l'opposition officielle rappellent la nécessité d'inclure celle-ci dans la planification pluriannuelle du gouvernement. Un projet de loi (#493) en ce sens a d'ailleurs été présenté par l'opposition libérale, au printemps de 2023.

Citations :

« La CAQ a perdu le contrôle de l'immigration au Québec. Parce que l'immigration est cruciale pour assurer la livraison des services publics aux Québécois et pour notre développement économique, le Parti libéral du Québec propose une solution tangible pour en reprendre le contrôle. Un Bureau intégré de la planification de l'immigration agira comme un véritable chef d'orchestre pour mieux planifier en fonction des besoins et de notre capacité d'accueil. Pour nos régions et nos PME frappées par la pénurie de main-d'œuvre, il est temps de reprendre le contrôle de l'immigration au Québec. »

- Marc Tanguay, Chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« Au lieu de blâmer les immigrants pour tous ses échecs, j'invite le gouvernement caquiste à entendre nos propositions en mettant sur pied un Bureau intégré de la planification de l'immigration au sein du MIFI et en acceptant d'étudier notre projet de loi afin d'inclure l'immigration temporaire dans la planification pluriannuelle et plus spécifiquement dans le Plan d'immigration du Québec 2025 qui sera déposé le 1er novembre prochain. C'est une simple question de contrôle et de planification, deux concepts qui ne font visiblement pas partie du vocabulaire de la CAQ et qui assureront les Québécois de recevoir les services publics auxquels ils ont droit. »

- André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie

« Nos entreprises doivent pouvoir compter sur une immigration mieux planifiée et ajustée à leurs besoins. La planification de l'immigration passe par une meilleure communication entre le secteur économique et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Il faut un lien direct entre les besoins et les moyens, ce que pourra assurer un Bureau intégré de la planification de l'immigration comme nous le proposons. »

- Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et députée de Bourassa-Sauvé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]