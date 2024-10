L'opposition libérale réclame un Directeur parlementaire du budget de toute urgence

QUÉBEC, le 19 oct. 2024 /CNW/ - Alors que le portrait des finances de l'État ne cesse de s'assombrir et que la CAQ est toujours dans l'incapacité de gérer l'argent des Québécois avec rigueur, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'institutions démocratiques, Monsef Derraji, déclare l'urgence de nommer un Directeur parlementaire du budget (DPB).

Rappelant que le déficit budgétaire pour l'année 2023-2024, estimé à l'origine à 4 milliards de dollars, et qui est aujourd'hui à 8 G$, le député libéral de Nelligan estime qu'un DPB est devenu essentiel. En effet, depuis le dépôt du budget de 2023-2024, le ministre des Finances n'a cessé de revoir périodiquement ses prévisions déficitaires à la hausse.

En bout de course, en date du 2 octobre dernier, le déficit annoncé a finalement doublé :

Mars 2023 : 4 milliards $

Mars 2024 : 6,3 milliards $

Juin 2024 : 7,5 milliards $

Octobre 2024 : 8 milliards $

Considérant que le déficit prévu pour l'année en cours (2024-2025) est de 11 milliards de dollars, les Québécois ont raison de s'inquiéter, souligne M. Derraji. Il demande donc que le gouvernement caquiste donne suite à son projet de loi, présenté au printemps dernier, créant un Directeur parlementaire du budget indépendant, comme il en existe un au fédéral et en Ontario. Celui-ci assistera les députés pour analyser l'état des finances, les prévisions budgétaires du gouvernement et les tendances de l'économie, et ce, en toute objectivité.

« La CAQ ne cesse de faire l'éclatante démonstration de son incapacité à gérer les finances publiques. Les déficits que le gouvernement caquiste accumule, ce sont les Québécois qui devront les rembourser en bout de ligne. C'est notre argent! Clairement, on ne peut plus laisser la CAQ jouer avec notre argent comme de l'argent de Monopoly. On ne peut plus leur faire confiance. Nous avons besoin d'un chien de garde comme un Directeur parlementaire du budget pour protéger les contribuables de ce mauvais gouvernement. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'institutions démocratiques

« En matière de prévisions économiques et budgétaires, ce gouvernement est tout simplement incapable de prévoir correctement. Si le déficit de 2023-2024 a doublé par rapport aux prévisions, qu'en sera-t-il du déficit record de 11 G$, annoncé pour cette année? Clairement, les lunettes roses du ministre Girard sont en train de décolorer et ce sont les Québécois qui en paient le prix. Un Directeur parlementaire du budget sera le bienvenu et le plus rapidement possible. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

