L'opposition libérale presse le nouveau ministre d'agir maintenant et de mieux planifier pour régler la crise en francisation

QUÉBEC, le 14 sept. 2024 /CNW/ - Dans une lettre adressée au ministre nouvellement nommé, Jean-François Roberge, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, lui demande de créer un groupe d'action pour assurer la livraison des services de francisation, groupe réunissant les acteurs clés des ministères concernés et les dirigeants des organismes de francisation afin de dénouer l'impasse.

Dénonçant les bris de service des dernières semaines qui seraient dus à un conflit lié au financement au sein même du gouvernement, le député libéral de l'Acadie accuse la CAQ de rompre le contrat moral entre l'État et les immigrants qu'il accueille et dénonce un manque flagrant de planification. En effet, si le gouvernement caquiste impose des règles exigeantes en matière d'apprentissage du français pour les nouveaux arrivants, il a le devoir de lui offrir en retour les services nécessaires, insiste M. Morin. Dans sa missive, ce dernier déplore également que, même lorsque les cours sont offerts, force est de constater que le délai pour y accéder s'est allongé considérablement sous la gouverne de la CAQ.

À ces mauvaises notes au dossier de la CAQ en matière de francisation, s'est ajoutée au cours des dernières heures l'annonce de l'abolition de l'allocation offerte pour l'apprentissage du français à temps partiel. « Décidément, la CAQ a véritablement perdu sa boussole et fait la démonstration flagrante de son incapacité à livrer les services. », se désole M. Morin.

Enfin, le porte-parole libéral rappelle au ministre que, comme titulaire du double rôle des ministères de la Francisation et de la Langue française, il a non seulement une obligation envers les immigrants mais aussi envers la société québécoise, dont il est le principal garant de la vitalité de sa langue officielle et commune, le français.

« LA CAQ a brisé le contrat moral qui existe entre l'État et les nouveaux arrivants. Alors que ceux-ci doivent déployer la volonté et les efforts nécessaires à leur intégration, le gouvernement du Québec doit être au rendez-vous afin de leur offrir les services requis pour y parvenir, au premier chef, les services de francisation. Présentement, le gouvernement caquiste va complètement dans la direction opposée en annulant des cours à la francisation et les allocations qui y étaient rattachées, en plus d'allonger les délais malgré les sommes importantes que lui verse le fédéral pour remplir sa mission. Je demande au nouveau ministre de se ressaisir et d'agir rapidement pour redresser la situation. »

- André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie

