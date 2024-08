L'Opposition libérale demande un mandat d'initiative sur la résilience de nos infrastructures face aux phénomènes climatiques extrêmes

QUÉBEC, le 19 août 2024 /CNW/ - Après les nombreux dommages causés par la tempête tropicale Debby dans de nombreuses municipalités du Québec, l'opposition officielle a fait parvenir une demande de mandat d'initiative au président de la Commission de l'aménagement du territoire sur la question de la résilience des infrastructures municipales, de leur adaptation aux changements climatiques et de l'encadrement des sinistres comme les inondations.

La demande, co-signée par les porte-paroles libérales Michelle Setlakwe (affaires municipales), Virginie Dufour (environnement et lutte contre les changements climatiques) et Jennifer Maccarone (sécurité publique), vise à ce que les parlementaires puissent être informés de l'ampleur des investissements requis pour nos infrastructures ainsi que de l'encadrement législatif et réglementaire actuel entourant l'assistance aux citoyens en cas de sinistres.

Les trois élues s'inquiètent notamment du parc d'infrastructures vieillissant au Québec, et estiment qu'il y a lieu de se questionner sur l'état du renouvellement de ces infrastructures critiques et sur les programmes disponibles pour en accélérer le remplacement ou en augmenter la capacité ainsi que les types d'infrastructures qui seront nécessaires dans le futur.

La possibilité d'entendre des experts et des organisations du milieu municipal, en commission parlementaire, permettrait ainsi d'établir un portrait juste de la situation et serait à même d'offrir un éclairage sur les défis qui sont devant nous comme société.

Citations :

« Nos infrastructures sont vieillissantes et doivent impérativement être adaptées pour faire face à ces phénomènes climatiques. Il n'est pas clair que les incitatifs actuels permettront aux municipalités de réaliser rapidement cette modernisation en respectant la capacité de payer des citoyens. Un portrait de la situation s'impose. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales

« Nous le voyons, les changements climatiques entraînent une hausse de l'intensité et de la fréquence des événements climatiques d'importance. Ces phénomènes vont continuer de s'intensifier, il faut donc dès maintenant réfléchir à comment adapter notre société pour y faire face, notamment en intégrant des infrastructures vertes et résilientes. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

« Une réflexion s'impose quant à la couverture d'assurance disponible et abordable pour les Québécois face aux sinistres. Si le marché se resserre et que les primes augmentent, beaucoup de Québécois se retrouveront démunis face à ce type de situations. Il est loin d'être acquis que le gouvernement soit prêt pour faire face à cette réalité et aux demandes qui en résulteront dans son Programme général d'assistance financière lors de sinistres (PGAF). »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

