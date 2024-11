L'Opposition libérale demande un mandat d'initiative sur la Loi sur l'accès à l'information

QUÉBEC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Face à une accumulation inquiétante de réponses caviardées aux demandes d'accès à l'information dans les différents ministères et organismes publics formulées, par les élus et les journalistes, l'opposition libérale réclame une commission parlementaire pour faire la lumière sur la situation. Une demande formelle de mandat d'initiative en ce sens a été envoyée, aujourd'hui, au président de la Commission des institutions par la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, Michelle Setlakwe, et sa collègue députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone.

Dans leur missive, les deux élues libérales énumèrent une série de cas où des réponses de demandes d'accès à l'information ont été largement caviardées, voire tout simplement refusées. En plus du manque de transparence, les délais sont souvent inacceptables, allant jusqu'à un an d'attente, dans certains cas.

La demande de mandat d'initiative de mesdames Setlakwe et Maccarone fait également écho à celle de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui réclamait, au printemps dernier, une refonte rapide de la Loi sur l'accès à l'information. Celle-ci est souhaitée avant la fin de la présente législature.

Afin de réaliser ce mandat, l'opposition officielle souhaite procéder à des consultations particulières afin d'entendre notamment :

Fédération professionnelle des journalistes du Québec;

Commission de l'accès à l'information;

Conseil de presse du Québec;

Tribune de la presse du parlement du Québec.

Citations :

« La situation est de plus en plus préoccupante. Le caviardage massif des réponses à nos demandes d'accès à l'information semble devenu la norme. La Loi sur l'accès à l'information joue de moins en moins son rôle de chien de garde de la transparence et, plus largement, de la démocratie. Il est urgent de revoir les règles qui la régissent et s'interroger sur les solutions qui peuvent être mises en place afin de retrouver la confiance de la population en nos institutions. Pour ce faire, nous souhaitons entendre les groupes concernés en commission parlementaire, et ce, le plus rapidement possible. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels

« Le droit à l'information au Québec doit être et demeurer un droit fondamental à l'abri de décisions arbitraires et politiques. Depuis les dernières années, ce droit s'effrite et nous devons examiner de près cette situation. C'est pour cette raison que nous demandons aux membres de la Commission d'étudier les problématiques et les enjeux auxquels sont confrontés les citoyens, les journalistes et les élus dans leurs quêtes de vérité. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis

