L'OPC aura 50 ans demain - Tous consommateurs!

QUÉBEC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le 14 juillet 1971, l'Assemblée nationale adoptait la Loi sur la protection du consommateur et le gouvernement créait l'Office de la protection du consommateur. La présidente de l'Office, Marie-Claude Champoux, souligne avec fierté ce 50e anniversaire en saluant le travail dévoué des employés d'hier et d'aujourd'hui grâce à qui le Québec a été et demeure un précurseur dans le domaine de la protection des droits des consommateurs.

« L'Office a su faire évoluer la protection des droits des consommateurs québécois en s'adaptant aux nouvelles réalités du marché. Il a démontré toute sa pertinence dans l'accomplissement de sa mission. Je tiens à remercier les consommateurs québécois pour leur confiance et je les assure de notre engagement à continuer de bien les protéger pour les années à venir. »

Marie-Claude Champoux, présidente de l'Office de la protection du consommateur

La Loi sur la protection du consommateur, présentée par le ministre William Tetley , a été adoptée le 14 juillet 1971. En plus de jeter les bases juridiques pour protéger les droits des consommateurs, elle créait l'Office de la protection du consommateur.





, a été adoptée le 14 juillet 1971. En plus de jeter les bases juridiques pour protéger les droits des consommateurs, elle créait l'Office de la protection du consommateur. L'Office comptait 24 employés à l'époque, répartis dans un bureau à Québec et un à Montréal. Aujourd'hui, l'Office est présent partout au Québec avec 11 bureaux régionaux et un peu plus de 120 employés. Chaque année, l'organisme répond à près de 150 000 demandes de renseignement, délivre plus de 20 000 permis et certificats et réalise des centaines d'activités de surveillance et d'interventions juridiques auprès des commerçants. Son site Web reçoit 2,5 millions de visiteurs par année.





L'Office informe les consommateurs sur leurs droits et leurs recours et veille à l'application de la Loi sur la protection du consommateur et de trois autres lois couvrant les secteurs du voyage, du recouvrement de créances et des services funéraires et de sépulture.





Sous le thème « Tous consommateurs », l'Office célèbre ses 50 ans par des activités qui s'échelonneront sur toute l'année. Il offre un cadeau unique aux consommateurs : le guide Consommateurs, vos droits au quotidien. Rédigé en collaboration avec Protégez-Vous, ce guide fait partie de la série des guides 100 trucs de l'éditeur. Il est gratuit et disponible uniquement en format numérique. Sous forme de fiches pratiques, d'astuces et de conseils, ce guide traite de la majorité des sujets couverts par l'Office.

Consultez la ligne du temps qui retrace les éléments marquants de l'histoire de l'Office, des témoignages, un jeu-questionnaire et plus encore, sur la page Tous consommateurs depuis 50 ans.

