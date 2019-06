L'Ontario établit un nouveau record pour les donneurs d'organes en avril

TORONTO, le 5 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Réseau Trillium pour le don de vie a annoncé un nombre record de donneurs d'organes au cours du mois SoyezUnDonneur en avril 2019. Trente-sept généreux donneurs et leurs familles ont fait un don de vie - un nombre plus élevé que tout autre mois SoyezUnDonneur, et le troisième plus grand nombre en un seul mois dans toute l'histoire de l'Ontario.

« Ce nouveau record illustre notre pouvoir de sauver des vies lorsque nous nous rallions pour passer le mot concernant l'importance de s'inscrire au don d'organes et de tissus », mentionne Ronnie Gavsie, présidente et chef de la direction du Réseau Trillium pour le don de vie. « Mais nous devons continuer à travailler ensemble à longueur d'année pour insister sur l'importance de s'inscrire. À l'heure actuelle, 1 600 de nos membres de la famille, de nos amis et de nos collègues attendent une transplantation vitale qui constitue une urgence médicale. Leur vie dépend de nous. »

Au cours du mois SoyezUnDonneur, le nombre de familles ayant donné leur consentement pour un don a augmenté par rapport au mois précédent, ce qui a contribué au nombre record de donneurs d'organes en avril. « Lorsque des Ontariens s'inscrivent et parlent à leurs familles à propos de leur désir de faire un don, ils les soulagent du fardeau de devoir prendre une décision à leur place. Les familles respectent les souhaits de leurs êtres chers si l'occasion de faire un don se présente », affirme Mme Gavsie.

Les efforts du Réseau Trillium pour le don de vie au cours du mois SoyezUnDonneur ont aussi contribué à augmenter le nombre de donneurs inscrits. La première Journée du chandail vert annuelle le 7 avril a renforcé les efforts, respectant le legs de Logan Boulet, le jeune homme ayant fait don de ses organes à la suite de la tragédie survenue à Humboldt il y a un an. Logan a fait un don de vie à six Canadiens dans le besoin.

En avril 2019, près de 20 000 Ontariens s'étaient inscrits au don.

« Il est extrêmement encourageant de voir des Ontariens manifester leur soutien lors du mois SoyezUnDonneur en s'inscrivant au don d'organes et de tissus », indique Mme Gavsie. « Le simple geste de s'inscrire peut toucher tellement de personnes - un seul donneur d'organes a le pouvoir de sauver jusqu'à huit vies et d'améliorer la vie de 75 autres personnes grâce au don de tissus. »

Aujourd'hui, 34 % des Ontariens sont inscrits, mais tout indique que 85 % de la population appuie le don. Visitez le site www.BeADonor.ca pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples renseignements.

Faits en bref

À l'heure actuelle, plus de 1 600 personnes attendent une transplantation d'organes nécessaire à leur survie, et une personne meurt tous les trois jours parce qu'il n'y a pas assez d'organes pour répondre aux besoins.

Chaque personne peut être un donneur d'organes et de tissus. À ce jour, le donneur d'organes canadien le plus âgé avait 92 ans et le donneur de tissus le plus âgé avait plus de 100 ans.

L'inscription ne prend que deux minutes à www.BeADonor.ca.

Le Réseau Trillium pour le don de vie est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui est chargé de planifier, de promouvoir, de coordonner et d'appuyer les activités relatives aux dons et aux transplantations d'organes et de tissus dans toute la province ainsi que d'améliorer continuellement le système afin de sauver encore plus de vies.

SOURCE Le Réseau Trillium pour le don de vie

Renseignements: Jennifer Allan, Conseillère en communications, 416-619-2327, jallan@giftoflife.on.ca

