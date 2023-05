TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - Elvium Life Sciences se réjouit de l'ajout de FOQUEST® (capsules de chlorhydrate de méthylphénidate à libération contrôlée) aux formulaires publics de médicaments en Ontario1 et au Québec2. Ces provinces se joignent à la Saskatchewan3, au Manitoba4, aux Territoires du Nord-Ouest5, au Services de santé non assurés6 et au Service correctionnel Canada7 pour offrir une couverture publique de FOQUEST pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les patients âgés de 6 ans ou plus.

« Le financement public dans les deux plus grandes provinces du Canada est une étape importante pour assurer un accès équitable aux traitements du TDAH, » a déclaré Juanita Beaudry, directrice exécutive du Centre de sensibilisation au TDAH (CSTC). « Nous attendons avec impatience que toutes les autres provinces du Canada suivent rapidement ces décisions de remboursement et permettent aux patients d'avoir accès à une autre option thérapeutique. » Le TDAH est un trouble chronique du développement neurologique qui comprend une combinaison de problèmes persistants tels que des difficultés d'attention, de l'hyperactivité et un comportement impulsif8. Les symptômes du TDAH apparaissent généralement entre l'âge de trois et cinq ans, mais ils se manifestent surtout à l'école primaire et persistent souvent jusqu'à l'âge adulte. Sans une prise en charge appropriée par un professionnel de la santé, le TDAH peut avoir des effets dévastateurs sur la vie d'une personne8.

« Elvium Life Sciences est très heureuse que l'Ontario et le Québec aient inclus FOQUEST dans leurs régimes publics d'assurance-médicaments afin d'offrir aux médecins un choix supplémentaire pour leurs patients atteints de TDAH qui ont besoin d'une couverture public », a déclaré Melanie Milburn, Vice-présidente et Directrice générale d'Elvium Life Sciences. « Nous remercions les deux provinces pour leurs décisions et poursuivrons notre travail avec les autres provinces du Canada afin que tous les patients atteints de TDAH âgés de 6 ans et plus aient un accès équivalent à FOQUEST. »

Voir la monographie canadienne complète de FOQUEST®9

La monographie de FOQUEST contient une mise en garde sérieuse et une précaution concernant la pharmacodépendance, soulignant que l'abus de FOQUEST peut entraîner une dépendance. Les professionnels de la santé doivent évaluer le risque d'abus avant de prescrire FOQUEST, y compris chez les patients ayant des antécédents de toxicomanie ou d'alcoolisme, et surveiller les signes d'abus et de dépendance pendant le traitement.

FOQUEST est une capsule de méthylphénidate à action prolongée et à libération contrôlée, administrée une fois par jour, pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les patients âgés de 6 ans ou plus. La dose quotidienne maximale de FOQUEST pour les enfants et les adolescents (6 à <18 ans) est de 70 mg, et la dose quotidienne maximale pour les adultes (≥18 ans) est de 100 mg.

Les effets indésirables observés lors du traitement par FOQUEST reflètent principalement les effets secondaires généralement associés à l'utilisation du méthylphénidate. Les effets indésirables très fréquents rapportés par les patients traités par FOQUEST sont les céphalées, l'insomnie, la diminution de l'appétit et les douleurs abdominales. La plupart de ces effets étaient d'une gravité légère à modérée.

À propos d'Elvium Sciences de la vie

Elvium Sciences de la vie est une société associée indépendante de Purdue Pharma (Canada), qui se concentre sur les produits pharmaceutiques spécialisés destinés à offrir des options de traitement aux patients qui souffrent des symptômes du trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.elvium.ca.

________________________________ 1 https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/formulary43/summary_edition43_20230424.pdf 2 www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/non_indexes/liste-med-2023-04-13-fr.pdf 3 https://formulary.drugplan.ehealthsask.ca/Bulletins/Bulletin-0211-Mar-2022.pdf 4 https://www.gov.mb.ca/health/mdbif/docs/bulletins/bulletin114.pdf 5 https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/supplementary-health-benefits/extended-health-benefits-specified-disease-conditions 6 https://nihb-ssna.express-scripts.ca/b99520cc-db26-4480-9d85-e8515042f4ce 7 CSC National Formulary. Ottawa (ON): Correctional Services Canada; 2022. 8 American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5): Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013. 9 FOQUEST® (methylphenidate hydrochloride controlled release capsules) Product Monograph, September 28, 2022.

SOURCE Elvium Life Sciences

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]