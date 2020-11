TORONTO, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont porté un dur coup à l'économie. Face à cette situation, Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a fait équipe avec le gouvernement de l'Ontario pour produire une série de balados et d'autres ressources destinés à aider les entrepreneurs à composer avec cette crise sans précédent.

Avec le concours de comptables bénévoles, CPA Canada conçoit depuis longtemps des ressources en littératie financière, notamment des documents et des formations s'adressant aux petites et moyennes entreprises (documents Web, webinaires et ateliers dirigés par des CPA bénévoles).

Aujourd'hui, grâce au fonds L'Ontario, ensemble - qui aide les organisations à fournir des biens, des services et des solutions pour combattre les répercussions négatives de la pandémie -, la profession comptable canadienne déploie une nouvelle série de balados informatifs ciblant les chefs d'entreprise.

« Ces balados couvrent divers sujets d'importance, par exemple se préparer pour l'avenir, évaluer les modèles d'affaires, tenir compte des enjeux fiscaux et, sur une note plus personnelle pour les propriétaires d'une PME, composer avec les difficultés d'ordre émotif ou psychologique découlant de la pandémie », explique Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada.

« De nombreuses petites entreprises de la province ont été durement touchées par la COVID-19. C'est le cas de le dire, rien ne roule comme d'habitude pour elles », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario.

« Notre gouvernement va continuer d'épauler les entreprises, pour les aider à se remettre sur pied et à reprendre leur rythme, non seulement aujourd'hui mais tout au long du processus. »

Les balados, produits en anglais et en français, pourront être écoutés jusqu'en janvier 2021. Ils ont tous été créés et animés par des CPA et, bien que l'aide financière provienne du fonds L'Ontario, ensemble, ces balados s'adressent aux entrepreneurs et aux organisations de tout le pays.

« Nos membres sont en première ligne pour aider les organisations de tous types et de toutes tailles à faire face aux conséquences économiques de la pandémie; ils ont pu cerner le type d'informations dont ont besoin les gens d'affaires », précise Mme Thompson.

Pour consulter les ressources en littératie financière de CPA Canada axées sur les PME, rendez-vous sur la page cpacanada.ca/OntarioPME. Pour connaître les ressources générales en littératie financière, voyez plutôt la page cpacanada.ca/litteratiefinanciere.

