PICKERING, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - L'inventaire des propriétés de l'Ontario s'est accru de plus de 42 milliards de dollars grâce aux nouvelles constructions et aux améliorations apportées aux propriétés en 2023. Les logements résidentiels, y compris les condominiums, ont représenté plus de 31 milliards de dollars de cette augmentation, tandis que les propriétés commerciales et industrielles ont contribué pour plus de six milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 31,5 % par rapport à 2022.

La valeur imposable de plus de 5,6 millions de propriétés en Ontario est maintenant estimée à environ 3,14 billions de dollars. La SÉFM a résumé ces changements dans les rôles d'évaluation annuels qui ont été remis aux 444 municipalités de l'Ontario plus tôt cette semaine.

Dans l'ensemble de l'Ontario, 10 municipalités ont représenté plus de 44 % des nouvelles valeurs foncières. Toronto est en tête pour une autre année avec 9,93 milliards de dollars (en hausse par rapport à 8,7 milliards de dollars en 2022), suivie d'Ottawa avec 3,37 milliards de dollars (en baisse par rapport à 4,4 milliards de dollars), puis de Vaughan avec 1,58 milliard de dollars (en hausse par rapport à 1,1 milliard de dollars), d'Oakville avec 1,55 milliard de dollars (en hausse par rapport à 1,1 milliard de dollars) et de Brampton avec 1,35 milliard de dollars (en hausse par rapport à 974 millions de dollars).

Si l'on examine les taux de croissance des municipalités de moins de 15 000 habitants, Southwold a connu la plus forte croissance globale cette année (286,2 millions de dollars). Blue Mountains suit avec 166,7 millions de dollars, puis Muskoka Lakes avec 152,3 millions de dollars, Middlesex Centre avec 119,6 millions de dollars et Carleton Place avec 113,4 millions de dollars.

« Nous restons fidèles à notre engagement de fournir des évaluations exactes », déclare Carmelo Lipsi, vice-président de l'évaluation et des relations avec la clientèle. « Nous nous réjouissons de continuer à fournir aux propriétaires et aux municipalités des informations précieuses sur l'évolution de l'inventaire des propriétés de l'Ontario. »

Les évaluations foncières pour l'année d'imposition 2024 continueront d'être basées sur les valeurs évaluées au 1er janvier 2016. Cela signifie que les évaluations foncières restent les mêmes que pour l'année d'imposition 2023, sauf si des changements ont été apportés à la propriété.

La SÉFM est une société indépendante, à but non lucratif, financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable devant la province, les municipalités et les contribuables par l'intermédiaire de son conseil d'administration composé de 13 membres.

Son rôle est d'évaluer et de classer avec précision toutes les propriétés de l'Ontario, conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements établis par le gouvernement de l'Ontario. Nous sommes la plus grande juridiction d'évaluation en Amérique du Nord, avec un inventaire de plus de 5,6 millions de propriétés d'une valeur totale estimée à plus de 3,1 trillions de dollars.

Pour plus d'informations, consultez le site www.mpac.ca.

