L'ONG Alternatives renoue avec son programme de stages internationaux pour les jeunes

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - L'ONG Alternatives annonce le lancement de son nouveau Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) pour les années 2024 à 2029. Financé par Affaires mondiales Canada, le programme vise à proposer des stages à l'international, dans 17 pays ciblés, pour des jeunes de 18 à 30 ans susceptibles de subir des formes de discrimination ou des difficultés sur le marché du travail à cause de plusieurs facteurs comme le fait d'appartenir à un groupe racisé, à une identité de genre ou un handicap. De plus, le programme contiendra une perspective intersectionnelle, féministe et antiraciste. Les candidat∙es devront être canadien∙nes ou posséder la résidence permanente.

Après avoir effectué un stage dans le cadre du PSIJ d'Alternatives, les jeunes auront gagné en expérience et en confiance et seront bien mieux outillé∙es pour s'insérer sur le marché de l'emploi.

Au total, 190 stagiaires seront impliqué∙es dans 9 cohortes de stage d'une durée de 3 à 4 mois par cohorte. 174 stagiaires partiront sur le terrain à l'étranger et 16 autres participeront au programme via des stages en mode virtuel, essentiellement pour cause de mobilité réduite ou parce que des restrictions les empêchent de voyager (responsabilité familiale). Il y aura une seule cohorte de plusieurs dizaines de stagiaires en 2024 (à partir du mois d'avril), suivie de deux cohortes de stagiaires les années suivantes.

Dans le cadre de ce programme, Alternatives s'associe avec près de 30 partenaires tant à Montréal pour les formations avant les départs qu'avec des organismes à l'étranger situés dans les dix-sept pays de destination.

