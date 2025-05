Le Québec se mobilise contre le scholasticide en Palestine : une rencontre avec le doyen de la faculté d'agriculture et de médecine vétérinaire de l'université Al-Azhar à Gaza

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - À Gaza aujourd'hui, plus de 625 000 élèves sont aujourd'hui privé•es d'éducation formelle, contraint•es de vivre dans la peur constante des bombardements sous la menace grandissante de la famine. Les conséquences sur leur santé mentale, leur développement et leur avenir sont dévastatrices.

En juillet 2024, le Cluster mondial pour l'éducation, qui regroupe un large éventail d'agences des Nations Unies et d'ONG, estimait que 85 % des établissements scolaires de Gaza nécessiteraient une reconstruction complète ou majeure avant qu'une reprise des cours ne soit envisageable. À la même période, la plateforme rapportait la mort de 9211 étudiant•es et de 397 membres du personnel éducatif. Depuis, ces chiffres n'ont cessé d'augmenter, à un rythme tel que plusieurs expert•es des Nations Unies évoquent désormais un véritable « scholasticide » dont les conséquences risquent de marquer profondément les générations à venir.

Le 31 mai, dans le cadre de la Grande Transition, le Dr Ahmad Abu Shaban (doyen de la faculté d'agriculture et de médecine vétérinaire de l'université Al-Azhar à Gaza), Benoît Lacoursière (président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec -- CSN) et Zahia Al Masri (militante palestinienne) discuteront du scholasticide en cours à Gaza depuis près de 19 mois. Cette rencontre est aussi l'occasion de réfléchir collectivement à des moyens concrets pour renforcer la solidarité avec le peuple palestinien et faire pression pour mettre fin au génocide.

Le scholasticide à Gaza, étroitement lié à la destruction systématique du peuple palestinien, désigne l'anéantissement délibéré de tout système éducatif et de ses institutions. Malgré des décennies de blocus, la population réfugiée de Gaza avait réussi à bâtir un système scolaire dynamique comptant une dizaine d'universités, de collèges, d'écoles primaires et secondaires et d'établissements préscolaires le tout dans ce qu'on appelle la plus grande prison à ciel ouvert de la planète. De nombreux rapports ont déjà documenté les attaques ciblées de l'armée israélienne contre les infrastructure éducatives -- des écoles détruites, des milliers d'enfants tué•es et blessé•es et des centaines d'enseignant•es assassiné•es -- mais l'ampleur de cette destruction dépasse encore notre compréhension, et ses effets à long terme restent impossibles à quantifier.

Avant son départ de Gaza, le Dr Ahmad Abu Shaban a assisté à la destruction de l'université Al-Azhar. Plusieurs de ses étudiant•es et de ses collègues ont été assassiné•es par les bombes et les tirs d'artillerie de l'armée israélienne.

La conférence avec le Dr Ahmad Abu Shaban aura lieu le 31 mai de 11 h à 12 h 30 dans la salle A-2680 du Pavillon Hubert-Aquin de l'UQAM.

