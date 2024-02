L'OMRM(MD) du Canada est ravie de présenter son livre de recettes des familles visant à appuyer son programme alimentaire en pleine expansion

En unissant le pouvoir de la nourriture et de la compassion, l'OMRM du Canada, RBC Assurances et le chef Chuck Hughes veillent à ce qu'aucune famille ne reste affamée sur le chemin de la guérison.

TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Face à l'augmentation de l'insécurité alimentaire et dans le but de soutenir les familles d'enfant gravement malade, l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRM) du Canada est fière de présenter son livre de recettes des familles de l'OMRM. Ce livre, qui rassemble des recettes tout droit sorties des cuisines des 16 Manoirs Ronald McDonald MD du Canada, vise à apporter réconfort et soutien alimentaire aux personnes en difficulté. Chaque téléchargement du livre de recettes équivaut également à un don substantiel de RBC Assurances visant à aider les familles soutenues par l'OMRM partout au pays.

Des données récentes révèlent qu'une famille de cinq personnes au Canada peut dépenser jusqu'à 20 000 $ en un mois pour prendre soin d'un enfant malade, avec une part alarmante de 5 800 $ dédiée exclusivement à la nourriture. L'OMRM du Canada joue un rôle crucial en allégeant le fardeau financier et émotionnel de ces familles, en leur fournissant des programmes de repas vitaux, et en veillant à ce qu'elles restent nourries durant les longues journées passées à l'hôpital aux côtés de leur enfant malade.

« L'accès aux programmes de repas est un besoin essentiel pour les familles d'enfant gravement malade ou blessé soigné dans l'un des hôpitaux pédiatriques du Canada. Cet accès représente une priorité immédiatement après le besoin d'hébergement, a souligné Kate Horton, chef de la direction de l'OMRM du Canada. Devant une demande grandissante pour les programmes de repas à l'échelle des 34 programmes de l'OMRM d'un océan aux deux autres, de nouvelles initiatives ont été mises en place pour garantir aux familles des repas frais et nourrissants et adaptés à leurs besoins, alors qu'elles traversent certains de leurs moments les plus difficiles. »

La nourriture est devenue le service le plus sollicité de l'OMRM du Canada, juste après l'hébergement, avec une augmentation de 44 % des repas fournis aux familles en 2023 par rapport à l'année précédente. L'OMRM ne se contente pas de réduire la pression financière sur les familles, mais elle allège également le stress lié à la gestion des repas et à la logistique, permettant ainsi à toute la famille de profiter de précieux moments de détente.

« RBC Assurances et l'OMRM du Canada sont engagés à soutenir les individus et les familles confrontés à des défis imprévus et difficiles, a déclaré Adam Mamdani, vice-président de la Distribution propriétaire chez RBC Assurances. Nous sommes fiers de notre partenariat national avec l'OMRM du Canada et nous offrons notre aide par le biais du programme de bien-être familial de RBC, répondant ainsi à un besoin croissant de soutien et de bien-être, notamment par le biais de programmes alimentaires », a-t-il ajouté.

Alors que les Manoirs Ronald McDonald peuvent accueillir jusqu'à 554 familles chaque nuit partout au pays, la triste réalité demeure que quatre familles sur cinq ne peuvent bénéficier de ce soutien crucial par manque de place, soulignant ainsi l'urgence et l'importance de projets comme le livre de recettes des familles de l'OMRM.

Pour répondre à une demande d'aide alimentaire toujours croissante, les programmes Manoir Ronald McDonald et Salle familiale Ronald McDonald ont étendu leur soutien pour améliorer l'accès à la nourriture pour les familles qui passent de longues journées à l'hôpital. Cela inclut l'emploi de chefs professionnels pour la préparation de repas dans les cuisines des Manoirs Ronald McDonald, l'offre de repas et de produits de boulangerie à emporter, la distribution de nourriture directement dans les unités hospitalières, ainsi que des cuisines commerciales entièrement équipées pour que les familles puissent tisser des liens et cuisiner ensemble.

Le chef Chuck Hughes, restaurateur canadien de renom et personnalité télévisée, a gracieusement mis son expertise au service de ce livre de recettes, en y publiant sa propre recette emblématique et réconfortante de mijoté de poulet avec dumplings, conçue pour réchauffer le cœur des familles.

« Se réunir autour d'un repas en famille, c'est bien plus que se sustenter; c'est se revigorer l'âme. C'est pourquoi le programme alimentaire des Manoirs Ronald McDonald du Canada est si crucial. Les parents n'ont plus à se soucier des horaires des cafétérias des hôpitaux ou plus important encore, quoi préparer pour leurs enfants. Ils peuvent simplement savourer ces instants précieux en famille, lorsqu'ils en ont le plus besoin. En soutenant le livre de recettes des familles de l'OMRM, nous assurons qu'aucune famille ne soit laissée affamée durant son parcours vers la guérison et l'espoir. » a déclaré le chef Hughes.

Pour contribuer à cette cause remarquable, il suffit de télécharger le livre de recettes des familles de l'OMRM, permettant à RBC Assurances de faire un don jusqu'à concurrence de 250 000 $, aidant ainsi à nourrir les familles qui s'occupent d'un enfant malade.

