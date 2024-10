En 2023, les familles qui ont séjourné dans les Manoirs de l'OMRMMD du Canada ont parcouru 5 275 188 kilomètres, soit l'équivalent de 131 fois le tour du monde.

TORONTO, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Aucun parent ne peut s'imaginer la vie avec un enfant malade ni s'y préparer mentalement et financièrement. Imaginez le stress et la charge émotionnelle, puis ajoutez-y le fait que les soins spécialisés dont votre enfant a besoin se trouvent à six heures de route, dans une ville inconnue, loin du confort et du soutien dont on profite à la maison.

L’OMRM met l’accent sur les « trajets interminables » que doivent parcourir la majorité des familles canadiennes pour avoir accès à des soins de santé pour leur enfant malade ou blessé. En effet, plus des deux tiers des familles canadiennes vivent à l’extérieur de villes ayant un hôpital pédiatrique spécialisé.

C'est la dure réalité à laquelle font face chaque jour bon nombre de familles qui comptent un enfant malade. L'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) est là pour adoucir cette réalité, comme elle l'a fait pour plus de 468 000 familles au Canada depuis sa création.

Vu l'envergure géographique de notre pays, où toute la population doit compter sur les services de 16 hôpitaux pour enfants, il n'est pas rare que les familles canadiennes se voient forcées de parcourir de longues distances pour obtenir des soins médicaux spécialisés. C'est le cas des Welch de Grand Prairie, en Alberta, qui habitaient à cinq heures de voiture de l'hôpital pour enfants le plus proche, à Edmonton.

« L'OMRM a été notre bouée de sauvetage dans la période la plus difficile de nos vies, explique Michelle Welch, dont la famille a logé à Edmonton, au Manoir de l'OMRM de l'Alberta, pour plus de 800 nuits. On nous a offert une deuxième maison pour alléger le fardeau de la distance et le stress que nous aurions vécu en étant loin de notre enfant malade. Mais toutes les familles n'ont pas cette chance. »

Aujourd'hui, les 16 Manoirs Ronald McDonald et les 19 Salles familiales Ronald McDonald au Canada contribuent à raccourcir la distance qui sépare les familles des soins médicaux nécessaires. Cependant, à l'heure actuelle, l'OMRM n'est pas en mesure d'aider jusqu'à quatre familles sur cinq qui demandent d'être hébergées dans les Manoirs de l'OMRM, soit par manque d'espace, soit en raison de l'emplacement.1

Selon Kate Horton, chef de la direction de l'OMRM du Canada, « s'il est difficile pour les familles de s'éloigner du chevet de leur enfant, il est inimaginable d'être à des heures de route de celui-ci. Ce que nous voulons pour l'avenir, c'est qu'aucune famille ne se voit forcée d'être séparée de son enfant malade. Avec le soutien des collectivités et de nos donateurs, nous avons d'ambitieux plans de croissance pour raccourcir la distance à parcourir pour encore plus de familles. »

Au Canada, où l'on trouve actuellement 549 chambres pour loger des familles, l'OMRM vise à faire passer ce nombre à 884 d'ici 2028 en élargissant les programmes des Manoirs et des Salles familiales Ronald McDonald.

L'OMRM du Canada demande l'aide des Canadiens pour raccourcir ces « trajets interminables » pour un plus grand nombre de familles comptant un enfant malade en faisant un don dès aujourd'hui. Les fonds amassés contribueront à soutenir la mission de l'OMRM de servir plus de familles en les aidant à rester ensemble, en améliorant les services en place et en en créant de nouveaux, comme les programmes de repas ou les espaces de santé mentale et de bien-être.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, deux familles sur trois vivent à l'extérieur d'une ville dotée d'un hôpital pédiatrique spécialisé et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Les bienfaits de l'OMRM au Canada sont considérables puisqu'à ce jour, un Canadien sur quatre a été hébergé à l'OMRM ou connaît quelqu'un qui l'a été. Les 16 programmes Manoir Ronald McDonaldMD sont un deuxième chez-soi pour des familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 19 programmes Salle familiale Ronald McDonaldMD, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca .

1* Estimation. Source des données : Canadian Institute for Health Information Discharge Abstract Database (DAD). Canadian Institute for Health Information National Ambulatory Care Reporting System (NACRS). 2018.

