OTTAWA, ON, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Les militaires de la Première réserve participant à des opérations nationales ne bénéficient pas de soutien adéquat en matière de santé mentale.

L'ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, Gregory Lick, est arrivé à cette conclusion après avoir enquêté sur cette question lors de la dernière année. Les constatations figurent dans son rapport intitulé Combats invisibles : une enquête systémique sur l'identification des besoins en santé mentale et le soutien pour les membres de la Première réserve participant aux opérations nationales.

Combats invisibles (Groupe CNW/National Defence and Canadian Armed Forces Ombudsman)

Le rapport recence six recommendations formulées à l'intention du ministre de la Défense, Bill Blair, afin que les militaires de la Première réserve soient pris en charge et puissent bénéficier d'un traitement équitable et respectueux, ainsi que des avantages qui leur sont dus.

Voici ce que l'enquête a révélé :

Il existe des incohérences en matière de santé mentale, notamment des entraves à l'accès aux services de soutien avant, pendant et après une opération nationale.

Il y a des lacunes dans la surveillance des processus qui visent à cerner et prendre en charge les besoins en matière de santé mentale.

Le contexte de la culture demeure un frein à l'accès au soutien en matière de santé mentale. Cela comprend différentes formes de stigmatisation (personnelle, sociale et structurelle).

L'accès au soutien psychologique est limité selon la classe de service de réserve avant et après une opération nationale.

Le Bureau de M. Lick a enquêté sur la manière dont les Forces armées canadiennes (FAC) détectent les problèmes de santé mentale des militaires de la Première réserve participant à des opérations nationales (comme celles en lien avec des incendies et des inondations) et sur la manière dont ces besoins sont pris en charge. L'équipe a comparé le traitement des militaires de la Première réserve à celui de ceux de la Force régulière.

Combats invisibles arrive un an après la publication des rapports d'avancement de trois rapports antérieurs portant sur des questions liées à la santé et au bien-être des militaires de la Force de réserve. La plupart des recommandations formulées dans ces rapports qui datent de 2016 et 2017 n'ont pas encore été mises en œuvre.

Citation :

« Au Canada, nous faisons de plus en plus appel à nos militaires à temps partiel de la Force de réserve pour assurer la sécurité, mener des missions de recherche et de sauvetage et intervenir en cas de catastrophe naturelle. Or, nous ne leur offrons pas toujours le soutien en matière de santé mentale nécessaire avant et après les opérations ».

- Gregory A. Lick - Ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes

Le rapport est disponible https://www.canada.ca/fr/ombudsman-defense-nationale-forces/rapports-nouvelles-statistiques/enquetes/sante-mentale.html.

Pour en savoir plus sur le Bureau de l'ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, consultez le site www.ombuds.ca.

Renseignements: Andrew Bernardo, (613) 992 6962, [email protected]