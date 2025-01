L'ombud réclame un traitement équitable pour les conseillères et conseillers linguistiques et culturels canadiens qui ont servi en Afghanistan

OTTAWA, ON, le 22 janv. 2025 /CNW/ - L'ombud du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces armées canadiennes (FAC) a publié un rapport intitulé Être solidaire : Veiller au traitement équitable des conseillers et conseillères linguistiques et culturels canadiens qui ont servi en Afghanistan. Le document constitue un dernier plaidoyer pour redresser l'iniquité pour ceux et celles qui ont servi aux côtés des membres des Forces armées canadiennes en Afghanistan.

Le rapport fait état de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les conseillers et conseillères linguistiques et culturels (CLC) canadiens dont : les conditions de travail inédites par le MDN, les retards dans la mise en œuvre des politiques, la fréquence des déploiements, les difficultés d'accès aux soins de santé ainsi qu'à un soutien continu.

L'ombud recommande que, sous l'autorité du ministre, le MDN propose immédiatement des évaluations indépendantes aux CLC qui ont servi en Afghanistan entre 2006 et 2014 et qui affirment avoir été affectés de manière négative ou permanente par leur travail.

Advenant une mise en application, ces recommandations garantiront que les CLC, qui ont offert de précieux services aux membres des FAC en Afghanistan, reçoivent les soins et les indemnités qu'ils méritent à juste titre pour leur service remarquables.

Citations

« Malgré leur contribution inestimable, de nombreux CLC ont eu du mal à accéder aux soins et aux prestations de santé pendant la décennie suivant leur retour au Canada. »

Robyn Hynes, Ombud par intérim de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes

« Nous implorons le gouvernement fédéral d'assumer son devoir moral envers les CLC, d'adopter et mettre en œuvre nos recommandations de façon rapide ainsi que de démontrer son engagement à respecter les sacrifices de tous ceux et celles qui ont desservis les Forces armées canadiennes. »

Robyn Hynes, Ombud par intérim de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes

Faits en bref

Entre 2006 et 2014, 81 CLC embauchés au Canada ont joué un rôle essentiel en soutenant les membres des FAC déployés en Afghanistan.

2014, 81 CLC embauchés au ont joué un rôle essentiel en soutenant les membres des FAC déployés en Afghanistan. En tant qu'employés embauchés pour une période déterminée, les CLC n'ont pas eu droit, après leur période d'emploi, aux soins de santé et indemnités auxquels les militaires avec lesquels ils ont travaillé avaient droit.

Le Bureau de l'ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes veille à ce que le MDN et les FAC traitent équitablement les membres de la communauté de la défense.

Le Bureau de l'ombudsman cherche à protéger les droits de ses commettants en ce qui concerne l'accès aux programmes, services et ressources qui contribuent à leur bien-être. Il étudie également les problèmes et recommande des moyens d'améliorer les programmes.

