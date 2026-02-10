OTTAWA, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le Bureau de l'ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes a publié aujourd'hui un nouveau rapport, intitulé « Marquer le pas : une décennie de progrès entravé pour la Première réserve », dans lequel il souligne les obstacles persistants auxquels sont confrontés les militaires de la Première réserve malades et blessés malgré des recommandations formulées il y a près de dix ans.

Le rapport revient sur les recommandations formulées pour la première fois dans deux enquêtes de 2016 :

Examen systémique des options d'indemnisation pour les réservistes malades et blessés

Soldats à temps partiel, blessures à temps plein

Malgré ces recommandations, des obstacles systémiques subsistent et les progrès significatifs sont lents. L'examen effectué par l'ombudsman confirme que les inégalités signalées il y a près de dix ans n'ont toujours pas été corrigées et que les recommandations sont toujours d'actualité.

Citations :

« Les réservistes malades ou blessés sont prêts à servir le Canada. Nous devons être prêts à les soutenir. »

« Alors que l'Équipe de la Défense s'efforce d'étoffer ses rangs et de se préparer à la mobilisation, la mise en place de fondations solides pour soutenir ces militaires n'est pas une option, elle est essentielle. »

- Mario Baril, ombudsman

Le rapport contient cinq recommandations renouvelées visant à éliminer les obstacles. Leur mise en œuvre complète permettrait d'apporter les changements suivants :

Renforcer la gouvernance relative à la rémunération de la Force de réserve;

relative à la rémunération de la Force de réserve; Moderniser et numériser le processus de demande d'indemnisation;

le processus de demande d'indemnisation; Améliorer l'accès à l'information sur les options d'indemnisation;

sur les options d'indemnisation; Attribuer des ressources pour mettre à jour les politiques relatives aux droits et à l'admissibilité en matière de soins de santé;

pour mettre à jour les politiques relatives aux droits et à l'admissibilité en matière de soins de santé; Inclure les ressources en matière de santé pour les réservistes dans les lettres pour les effectifs en non-activité.

Le rapport « Marquer le pas » fait suite aux rapports d'étape précédents qui portaient sur les enquêtes antérieures concernant le traitement inégal des membres de la Première réserve malades et blessés. La plupart des recommandations formulées dans ces rapports n'ont pas encore été mises en œuvre.

Le rapport complet est disponible en ligne : https://www.canada.ca/fr/ombudsman-defense-nationale-forces/rapports-nouvelles-statistiques/communiques-declarations-messages/2026/marquer-le-pas-message-20260203.html

