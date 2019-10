L'Ombudsman des assurances de personnes désigne une nouvelle première ombudsman adjointe

TORONTO, le 2 oct. 2019 /CNW/ - L'Ombudsman des assurances de personnes (OAP) a annoncé aujourd'hui la nomination de Marjolaine Cantin au poste nouvellement créé de première ombudsman adjointe, en vigueur immédiatement.

«Il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'OAP», a affirmé Glenn O'Farrell, chef de la direction et ombudsman de l'OAP. «Par cette nomination, l'OAP va de l'avant avec confiance, alors qu'elle cherche sans cesse à améliorer la qualité et le calibre de ses services sur le marché des assurances de personnes».

Marjolaine Cantin apporte à ce poste des compétences professionnelles hautement estimées et une très solide expérience en matière de gestion. En travaillant avec les consommateurs, les compagnies d'assurances et les organismes de réglementation au cours des dernières années, Marjolaine a fait la preuve d'un savoir-faire avisé, d'une diligence assidue et d'une conduite éthique sans faille.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marjolaine relèvera de Glenn O'Farrell, récemment désigné chef de la direction et ombudsman de l'OAP. Il lui reviendra d'assurer la gestion de l'ensemble du processus de plainte de l'OAP, soit l'attribution des dossiers aux analystes de plaintes, la gestion et la révision du travail de ces derniers, en plus de réviser le travail des experts en la matière de l'OAP.

«Je suis heureuse de cette reconnaissance qui m'honore particulièrement en tant que professionnelle. L'OAP est une organisation qui fait preuve d'un engagement indéfectible envers sa mission consistant à procurer un règlement gratuit, impartial, indépendant et prompt des plaintes relatives aux assurances de personnes. Je me réjouis à l'idée de continuer à contribuer au succès de l'OAP avec le soutien de notre chef de la direction et ombudsman, et des très talentueux et dévoués membres de notre équipe», a affirmé Marjolaine Cantin, nouvellement désignée première ombudsman adjointe de l'OAP.

Avocate avec à son actif près de 25 années d'expérience dans le secteur des assurances de personnes, Marjolaine compte une grande maîtrise du droit des assurances en plus d'une profonde connaissance du processus alternatif de règlement des conflits. Elle a occupé différents postes au sein de l'industrie, incluant celui de conseillère principale en litiges, des postes en matière de gestion de la conformité, et a acquis une vaste expérience de l'assurance voyage. Marjolaine est diplômée de l'Université Laval où elle a étudié le droit. En plus d'être membre du Barreau du Québec, elle est médiatrice accréditée du Barreau du Québec et médiatrice aux Petites créances.

À la suite de l'assemblée générale annuelle, l'OPA a rendu public son rapport annuel sur son site Web. Le rapport présente un aperçu complet de l'ensemble des réalisations, statistiques et études de la dernière année, et il est disponible à www.olhi.ca/news-publications/annual-report/ and www.oapcanada.ca/nouvelles-et-publications/comptes-rendus-annuels/.

Au sujet de l'Ombudsman des assurances de personnes

L'Ombudsman des assurances de personnes (OAP) est le seul service canadien indépendant de règlement des plaintes à l'intention des consommateurs canadiens d'assurances de personnes. Les Canadiens nous confient le règlement de leurs plaintes relatives à l'assurance vie, invalidité, maladie complémentaire, voyage et de produits de placement comme des rentes et des fonds distincts. Les services bilingues de l'OAP sont gratuits et à la disposition de tout consommateur dont la compagnie d'assurances est membre de l'OAP. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, 99 % des assureurs canadiens de personnes sont membres de l'OAP. L'OAP fournit également en ligne de l'information générale à propos des assurances de personnes. Pour garantir l'impartialité, les activités de l'OAP sont supervisées par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA). Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez consulter le www.olhi.ca.

SOURCE Ombudsman des assurances de personnes

Renseignements: Relations avec les médias: Jerry Grymek, 416-440-2500, poste 301, jerry@lma.ca, Des entrevues sont disponibles sur demande.