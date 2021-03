GATINEAU, QC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Sheri Meyerhoffer, l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE), a annoncé aujourd'hui que son bureau est ouvert pour recevoir des plaintes concernant des atteintes possibles aux droits de la personne découlant des activités à l'étranger d'entreprises canadiennes dans les dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, et du vêtement.

Un nouveau formulaire en ligne, facile à utiliser, constitue la base du processus de plainte de l'OCRE. Toute personne disposant d'un accès à Internet peut désormais déposer une plainte. Des méthodes supplémentaires pour déposer une plainte sont disponibles par courriel, par messagerie vocale ou par la poste.

Mme Meyerhoffer et son équipe s'efforceront de résoudre les différends relatifs aux droits de la personne le plus rapidement possible, notamment par la médiation. L'OCRE est tenu de publier des rapports publics sur ses conclusions et est habilité à faire des recommandations de redressement à la ministre du commerce international.

En tant qu'ombudsman pour les droits de la personne, l'OCRE apporte indépendance, impartialité et transparence à son travail. L'OCRE s'engage à mettre en place des processus de règlement des différends accessibles à tous, sans distinction de race, de sexe, d'origine ethnique, de langue, d'âge, de handicap ou de toute combinaison de caractéristiques, afin que chacun puisse participer, exercer ses droits et être entendu.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'OCRE à l'adresse https://ocre-ombuds.canada.ca.

Citations

« Il s'agit d'une étape cruciale dans notre mission de promotion et de protection des droits de la personne et de la réputation du Canada dans le monde. Notre nouveau portail en ligne est un moyen facile pour les personnes et les communautés à l'étranger de soulever des questions et des préoccupations. L'OCRE est le premier bureau de ce genre dans le monde. Les Canadiens devraient en être fiers - ainsi que de l'engagement permanent de notre pays en faveur des droits de la personne. »

- Sheri Meyerhoffer, l'Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises

« Nous savons que les Canadiens s'attendent à ce que nos entreprises respectent les normes les plus élevées de conduite responsable des entreprises, tant au Canada qu'à l'étranger. Premier bureau du genre au monde, l'OCRE a pour mandat d'aider les entreprises canadiennes à respecter ces normes et d'offrir un mécanisme de règlement des différends accessible et efficace. Avec le lancement de son système de réception des plaintes, l'OCRE a établi un mécanisme fondamental qui fera progresser le travail du Canada en matière de conduite responsable des entreprises pour les années à venir. Nous continuerons à soutenir l'OCRE dans l'accomplissement de son important mandat. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Quelques faits

L'OCRE est le premier bureau d'ombudsman au monde dont le mandat est axé sur la responsabilisation des entreprises pour leurs activités à l'étranger.

L'OCRE est un organisme indépendant et non partisan. Il fonctionne indépendamment du ministère des Affaires mondiales Canada et relève directement de la ministre des Petites entreprises, de la Promotion des exportations et du Commerce international.

et relève directement de la ministre des Petites entreprises, de la Promotion des exportations et du Commerce international. Créé en 2019, l'OCRE contribue au respect des droits de la personne en veillant à ce que les entreprises canadiennes à l'étranger dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, et du vêtement respectent leurs obligations en matière de droits et reflètent les valeurs canadiennes.

L'OCRE adhère aux Principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Sheri Meyerhoffer a été nommée premier Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises le 8 avril 2019 par le ministre du Commerce international et de la Diversification, l'honorable Jim Carr . Mme Meyerhoffer apporte 17 ans d'expérience en tant qu'avocate dans l'industrie du pétrole et du gaz, ainsi que 13 ans d'expérience en matière de gouvernance internationale, primauté du droit et de droits de la personne.

