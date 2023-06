L'OIIQ dévoile les 21 finalistes des prestigieux prix Florence - Reconnaissance de l'expertise infirmière

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - C'est avec fébrilité que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) dévoile les 21 noms des finalistes de la 20e édition de la Soirée Florence. Cet événement-bénéfice organisé par l'OIIQ, au profit de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (FOIIQ) et présenté par TD Assurances, aura lieu le 25 octobre 2023 au New City Gas, au cœur de Griffintown. Chaque année, l'OIIQ remet les prix Florence qui soulignent l'expertise d'infirmières et d'infirmiers ayant réalisé des projets et contribué de manière exceptionnelle au bien-être et à la santé de la population québécoise.

Les 21 finalistes ont été sélectionnés par le Comité de sélection des prix Florence de l'OIIQ. En effet, tous les ans, les collègues soumettent la candidature d'une personne qui s'est démarquée et mérite un prix dans l'une des 8 catégories qui reflètent la réalité infirmière.

Lors de la Soirée Florence, 8 lauréats ou lauréates recevront un prix de reconnaissance dans l'une des 8 catégories. L'Insigne du mérite 2023, la plus haute distinction décernée par l'OIIQ, sera également décerné lors de cet événement. Les profits de la Soirée sont remis à la Fondation de l'OIIQ qui a pour mission d'encourager les études en sciences infirmières, ainsi que le développement professionnel des infirmières et infirmiers du Québec en leur offrant un soutien financier. En 2022, 28 infirmières et infirmiers membres de l'OIIQ ont pu recevoir un soutien financier totalisant 210 000 $ afin de poursuivre leurs études en sciences infirmières.

Cette soirée du 25 octobre 2023 accueillera près de 500 personnes, sous la thématique 20 ans à célébrer l'expertise. Elle sera animée par Sophie Fouron et un spectacle sera présenté en compagnie de Catherine Éthier, de Salomé Leclerc et d'Isabelle Boulay.

« Les 21 finalistes des prix Florence représentent l'expertise infirmière québécoise. Ce sont des infirmières et infirmiers qui se sont démarqués dans leur profession en inspirant leurs collègues par leurs efforts fournis, leur persévérance, leur détermination à améliorer les soins de santé d'une région à une autre, et en favorisant l'avenir de la relève infirmière. Les prix Florence soulignent ainsi le travail de ces infirmières et infirmiers qui font rayonner leur rôle mais aussi leur profession. Je tiens à les féliciter pour leur générosité et leur engagement. »

- Luc Mathieu, président de l'OIIQ

Engagement professionnel

Parrainé par : Beneva

France Desilets , inf., B. Sc. inf. : retraitée, Clinique Morgentaler

, inf., B. Sc. inf. : retraitée, Clinique Morgentaler Rosetta Antonacci , inf., M. Sc. (adm. de la santé) : professeure assistante au Centre universitaire de santé McGill

, inf., M. Sc. (adm. de la santé) : professeure assistante au Centre universitaire de santé McGill Johanne Malec-Lalo , inf. : infirmière soutien à domicile, Innu de la communauté takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam

Enseignement et recherche en sciences infirmières

Parrainé par : Beneva

Frances Gallagher , inf., Ph. D. : professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke

, inf., Ph. D. : professeure titulaire à l'Université de Daniel Milhomme , inf., Ph. D. : professeur à l'Université du Québec à Rimouski

, inf., Ph. D. : professeur à l'Université du Québec à Liette St-Pierre , inf., Ph. D. : professeure titulaire et directrice adjointe à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Excellence des soins

Parrainé par : Banque Nationale

Lysanne Daoust , inf., M. Sc. inf. : infirmière clinicienne en soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine

, inf., M. Sc. inf. : infirmière clinicienne en soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine Laurie Lechasseur , inf., B. Sc. inf. : conseillère en soins infirmiers, stomothérapeute au CISSS de la Côte-Nord

, inf., B. Sc. inf. : conseillère en soins infirmiers, stomothérapeute au CISSS de la Côte-Nord Isabelle Milette , IPSSN, M. Sc. inf. : infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Leadership

Parrainé par : ministère de la Santé et des Services sociaux

Valérie Pelletier , inf., M. Sc. inf. : directrice des soins infirmiers au CHU Sainte-Justine

, inf., M. Sc. inf. : directrice des soins infirmiers au CHU Sainte-Justine Andy Pelletier-Laliberté , inf., M. Sc. inf., IPSPL : conseiller-cadre en soins infirmiers - volet IPS au CIUSSS de la Capitale-Nationale

, inf., M. Sc. inf., IPSPL : conseiller-cadre en soins infirmiers - volet IPS au CIUSSS de la Capitale-Nationale Adila Zahir , inf., M. Sc. inf. : Cheffe de service en prévention et contrôle des infections au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Pratique collaborative

Parrainé par : ministère de la Santé et des Services sociaux

Véronique Fraser , inf., M. Sc. inf., M. A. (bioéthique) : infirmière en pratique avancée au Centre universitaire de santé McGill

, inf., M. Sc. inf., M. A. (bioéthique) : infirmière en pratique avancée au Centre universitaire de santé McGill Caroline Mathieu , inf., M. Sc. inf. : directrice des services multidisciplinaires et programmes services de proximité au CISSS des Îles

, inf., M. Sc. inf. : directrice des services multidisciplinaires et programmes services de proximité au CISSS des Îles Nathalie Tremblay , inf., B. Sc. inf. : cheffe de service des URDM au CISSS de la Côte-Nord

Pratique à l'international

Parrainé par : ministère de la Santé et des Services sociaux

Lisa Merry, inf., Ph. D. : professeure agrégée à l'Université de Montréal

Promotion de la santé

Parrainé par : ministère de la Santé et des Services sociaux

Audrey Billeau , inf., B. Sc. inf. : infirmière scolaire au CISSS de la Montérégie-Est

, inf., B. Sc. inf. : infirmière scolaire au CISSS de la Montérégie-Est Valérie-Ève Bérubé, inf., B. Sc. inf. : infirmière clinicienne ASI en continuum jeunesse au CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean

Relève

Parrainé par : Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Stacy Corriveau , inf., M. Sc. inf. (c.) : conseillère-cadre clinicienne (intérim) au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

, inf., M. Sc. inf. (c.) : conseillère-cadre clinicienne (intérim) au CIUSSS de l'Estrie-CHUS Fabian Severino , inf., M. Sc. inf. (c.) : infirmier clinicien / infirmier de vol au CHU de Québec / Airmedic

, inf., M. Sc. inf. (c.) : infirmier clinicien / infirmier de vol au CHU de Québec / Airmedic Justine Tremblay , inf., M. Sc. inf. : conseillère-cadre en soins infirmiers au CISSS de Lanaudière

Partenaires

L'OIIQ et la FOIIQ tiennent à remercier l'ensemble de leurs partenaires de la Soirée Florence : TD Assurance, la Banque Nationale, Beneva, la FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec), le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que les nombreux donateurs pour leur engagement envers le développement de l'expertise infirmière.

L'OIIQ et la FOIIQ tiennent finalement à remercier les collègues des finalistes qui ont pris de leur temps pour reconnaître l'expertise infirmière en proposant la candidature de leur pair, et les douze ordres régionaux des infirmières et infirmiers (ORII), pour leur proximité avec les finalistes, l'OIIQ ou la Fondation de l'OIIQ.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte près de 83 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec, ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

À propos de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

La Fondation de l'OIIQ a pour mission d'encourager les études en sciences infirmières ainsi que le développement professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, en offrant un soutien financier en vue de faciliter l'acquisition de compétences approfondies en soins infirmiers. Elle entend ainsi favoriser la reconnaissance du rôle déterminant de la profession infirmière au sein du système de santé québécois.

