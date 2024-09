L'offre touristique de Lanaudière bonifiée par un appui de 2,3 M$ pour un site récréotouristique quatre saisons à Saint-Michel-des-Saints

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, annoncent un appui financier de 2,3 millions de dollars à espace nature Haute-Matawinie. Cette aide soutiendra le développement d'un site récréotouristique quatre saisons, en cohabitation avec le projet minier de Nouveau Monde Graphite, à Saint-Michel-des-Saints.

Cette contribution sera consacrée à l'aménagement d'un site permettant la pratique d'activités récréatives, sportives, éducatives et culturelles accessibles à la communauté locale et aux visiteurs.

Plus précisément, l'aide accordée servira à :

construire et aménager un bâtiment d'accueil et de services comprenant le Centre d'interprétation du graphite, une aire de restauration permettant la tenue d'activités culturelles, une boutique de produits régionaux et des bureaux administratifs;

construire une passerelle et une tour pour l'observation de la mine;

aménager plus de 35 kilomètres de sentiers de vélo de montagne et multifonctionnels accessibles toute l'année pour la randonnée pédestre, la course, la raquette et la pratique du vélo à pneus surdimensionnés;

acquérir et installer la signalisation sur le site et dans les sentiers ainsi que les panneaux d'interprétation et la technologie nécessaires pour le Centre d'interprétation du graphite;

acquérir les équipements et le matériel destinés à la pratique et à la location des activités ainsi qu'à l'entretien des sentiers et des équipements.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région de Lanaudière. Selon les données les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme dans cette région s'élevait à plus de 565 millions de dollars. La région compte près de 1 200 entreprises et près de 13 200 emplois liés au tourisme.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce, en août dernier, du lancement au cours des prochaines semaines d'un appel d'offres pour les travaux de restauration de la route 3, dont l'objectif est de relier les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints par le parc national du Mont-Tremblant sur une trentaine de kilomètres. Le projet de route touristique apportera un nouvel élan à l'industrie touristique des deux régions : il renforcera leur attractivité et stimulera le développement économique local et régional.

Citations

« Nos objectifs en matière de tourisme sont ambitieux : augmenter l'affluence touristique dans toutes les régions du Québec pendant les quatre saisons et accueillir annuellement 65 millions de visiteurs d'ici 2026. À cette fin, il est primordial de développer une offre touristique aussi attractive pour nos visiteurs que pour les communautés locales. Le projet espace nature Haute-Matawinie permettra aux visiteurs aussi bien de Lanaudière que des autres régions de profiter de la nature et d'en apprendre davantage sur ce site minier, un bel exemple de cohabitation entre le tourisme, la communauté et l'industrie minière, qui engendrera des retombées considérables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La création d'espace nature Haute-Matawinie s'inscrit parfaitement dans les objectifs du Plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026. Le territoire public québécois fait partie de notre patrimoine collectif; notre volonté est d'offrir une plus grande accessibilité aux citoyennes et citoyens. Les installations sur le site de la mine de Nouveau Monde Graphite sont aussi une belle occasion de mieux faire connaître le monde des minéraux critiques et stratégiques. Je suis très fière que mon ministère puisse contribuer à ce projet d'envergure pour la région de Lanaudière. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le projet espace nature constitue un vecteur important de développement économique pour notre milieu et contribue à la signature touristique de la Matawinie, une destination de nature, de plein air et de loisirs. Le développement d'équipements récréatifs de proximité est également un puissant levier pour renforcer l'attractivité de nouveaux résidents et touristes en Haute-Matawinie. »

Yves Dubé, vice-président, espace nature Haute-Matawinie

Faits saillants

Le ministère du Tourisme octroie 1,9 million de dollars par l'intermédiaire du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

Depuis la création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis en vue de soutenir 110 projets. La ministre Proulx a annoncé récemment que 25 millions de dollars additionnels sont disponibles pour 2024-2025, ce qui portera l'enveloppe globale à 294 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 628 millions de dollars.

création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis en vue de soutenir 110 projets. La ministre Proulx a annoncé récemment que 25 millions de dollars additionnels sont disponibles pour 2024-2025, ce qui portera l'enveloppe globale à 294 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 628 millions de dollars. Les objectifs du PARIT sont les suivants : Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

Le soutien de 400 000 $ du ministère des Ressources naturelles et des Forêts provient quant à lui du programme d'aide financière lié au Plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026.

La mission d'espace nature Haute-Matawinie est de favoriser l'harmonisation et la cohabitation du projet minier de Nouveau Monde Graphite par la mise en valeur d'un site récréotouristique, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie et au développement économique de la région. Sa vision est de développer un site récréotouristique dynamique, accessible et reconnu pour son offre sportive, culturelle et événementielle.

Lien connexe

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

X Facebook Linkedin YouTube

SOURCE Ministère du Tourisme

Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Gabrielle Côté, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 438 368-1307; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations médias, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Tél. : 418 521-3875, [email protected]; Isabelle Levasseur, espace nature Haute-Matawinie, Chargée de projet, Tél. : 450 916-8950, [email protected]