« Depuis 40 ans au Canada, nous sommes honorés de savoir que plus de 425 000 familles ont bénéficié du confort et du soutien de l'OMRM lorsque l'inimaginable est survenu, affirme Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction de l'OMRM du Canada. Cette prochaine vague de croissance nous permettra de venir en aide à encore plus de familles qui auront besoin de notre soutien, alors que nous continuons de donner vie à notre mission de garder les familles ensemble MC - près les uns des autres et des soins de leur enfant malade. »

Les récentes données de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) révèlent que le besoin à l'égard des services de l'OMRM excède de loin sa capacité actuelle. Aujourd'hui, l'OMRM partout au Canada arrive seulement à répondre à 20 % de la demande estimée de soutien et de services au pays, attestant de la nécessité d'agrandir les Manoirs Ronald McDonald et d'en bâtir de nouveaux.

Avant la COVID-19, on estimait à 1,2 million le nombre de familles ayant un enfant malade qui nécessite des soins à l'hôpital chaque année. De ce nombre, environ 55 000 familles d'enfant gravement malade ont dû parcourir plus de 100 kilomètres pour avoir accès aux soins1. Aujourd'hui, les Manoirs Ronald McDonald du Canada peuvent seulement accueillir 10 000 familles, ce qui laisse jusqu'à 45 000 familles privées du soutien offert par l'OMRM.

« Grâce à l'OMRM, les familles vivant loin d'un centre urbain où se trouve un hôpital pédiatrique peuvent bénéficier d'un milieu accueillant et chaleureux, source de réconfort quand le tourbillon de la maladie sévit. Les Manoirs Ronald McDonald de Montréal et de Québec sont des partenaires essentiels depuis plusieurs années. Ils offrent une expérience de qualité aux familles qui ne repose pas uniquement sur l'environnement, mais bien sur des personnes qui travaillent avec cœur auprès des familles, et ce, à tous les jours, a déclaré Geneviève Parisien, directrice qualité, évaluation, performance éthique au CHU Sainte-Justine ».

Nous lançons également aujourd'hui la nouvelle campagne sur la mission de l'organisation, La famille, une médecine de cœur, visant à sensibiliser les Canadiens au rôle déterminant de la famille dans le traitement d'un enfant malade et au soutien qu'offre chaque jour l'OMRM aux familles grâce aux Manoirs.

La vidéo de la campagne est inspirée de véritables moments de familles dans les Manoirs Ronald McDonald du Canada, notamment :

Bonne nuit à la lampe de poche

De sa chambre d'hôpital où Luke recevait un traitement contre la leucémie, il pouvait voir le Manoir de l'OMRM du Sud-Ouest de l' Ontario , à London , situé directement de l'autre côté de la rue. Chaque soir avant l'heure du coucher, Luke et le personnel de l'OMRM se souhaitaient bonne nuit en code morse à partir de leur fenêtre; une façon de garder le contact et de savoir que tout allait bien pour Luke.

Après sa naissance, Weelo a passé la première année de sa vie à recevoir des soins médicaux à l'hôpital pour enfants de Terre-Neuve. À l'approche de son premier anniversaire, il ne pouvait malheureusement pas obtenir son congé de l'hôpital. Par chance, Weelo a reçu l'autorisation de passer la journée à l'OMRM de Terre-Neuve-et- Labrador , où le personnel et sa maman Audrey lui ont organisé sa première fête d'anniversaire!

À l'OMRM de la Saskatchewan , tous les membres de la famille Argue, dont la fille Reese est née 9 semaines prématurément, ont séjourné au Manoir ensemble, y compris le grand frère Tate. C'est pendant ce temps que Tate a appris à jouer au baseball dans le jardin extérieur avec son grand-père!

Faits

À ce jour, une famille canadienne sur quatre a séjourné dans un Manoir Ronald McDonald MD ou une Salle familiale Ronald McDonald MD , ou connaît quelqu'un qui y a séjourné 2 .

ou une Salle familiale , ou connaît quelqu'un qui y a séjourné . En 2020, l'OMRM partout au Canada a gardé ses portes ouvertes pour accueillir les familles à titre de service essentiel, continuant d'offrir un soutien avec compassion à plus de 11 500 familles grâce à son réseau de programmes à l'échelle du pays.

a gardé ses portes ouvertes pour accueillir les familles à titre de service essentiel, continuant d'offrir un soutien avec compassion à plus de 11 500 familles grâce à son réseau de programmes à l'échelle du pays. Avec l'ajout de 410 nouvelles chambres, l'OMRM partout au Canada passera de 522 chambres à 932 grâce à un investissement en capital de plus de 244 millions de dollars.

passera de 522 chambres à 932 grâce à un investissement en capital de plus de 244 millions de dollars. Selon une récente étude de RBC, les programmes de l'OMRM permettent aux familles canadiennes d'économiser plus de 48 millions de dollars par année en coûts imprévus liés à la maladie de leur enfant comme le déplacement, l'hébergement et les repas. En doublant presque la capacité de l'OMRM, ces économies augmenteront de 52 millions de dollars de plus par année - pour un total de 100 millions de dollars d'économies annuelles pour les familles canadiennes 3 !

! Les Canadiens qui souhaitent faire un don à l'OMRM de leur collectivité sont invités à visiter le www.omrm.ca

Pour usage multiplateforme, veuillez trouver ci-dessous les liens vers la vidéo La famille, une médecine de cœur :

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes au Canada, l'OMRM contribue à garder chaque année plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald au Canada offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité, alors que les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour en savoir plus, visitez le omrm.ca.

