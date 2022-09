« Je suis très honorée de devenir chef de la direction de l'OMRM du Canada et de continuer à faire évoluer, à défendre et à soutenir notre mission de Garder les familles ensembleMC au nom des familles d'enfant malade, affirme Mme Horton à quelques semaines d'accéder à son nouveau poste. Pendant mes cinq années au sein de l'organisme, j'ai été à même de constater les rejaillissements incroyables de notre réseau de l'OMRM, qui est formé d'employés, de bénévoles et de donateurs, sur les familles partout au pays. Je suis impatiente de continuer à édifier cet héritage de soutien et de soins. »

Kate Horton succède à Cathy Loblaw, qui, après 12 années de loyaux services aux familles d'enfant malade, se retire du poste de chef de la direction. Au cours de sa carrière, Mme Loblaw a aidé à plus que doubler la capacité de l'OMRM et à tripler le nombre de familles servies au Canada; la mission de l'organisme s'est amplifiée et bénéficie à plus de 26 000 familles d'enfant malade d'un océan à l'autre dans une année moyenne.

Mme Loblaw laisse en héritage son dévouement sans faille pour les familles, avec lesquelles elle s'est efforcée de nouer des liens d'un bout à l'autre du pays, une rencontre à la fois.

« Il y a douze ans, j'ai été interpellée par cette formidable mission, et ce fut l'honneur d'une vie de me dédier aux familles d'enfant malade, explique Cathy Loblaw, chef de la direction de l'OMRM du Canada. Notre réseau de soutien de l'OMRM pour les familles est absolument incroyable. À tout jamais, je garderai dans mon cœur les gens que j'ai rencontrés et les liens que j'ai établis le long de ce parcours; avec nos formidables familles, mais aussi les membres présents et passés de notre équipe, nos généreux donateurs et incroyables bénévoles, et notre partenaire fondateur et de toujours, McDonald's du Canada. Je quitte cet organisme avec le même espoir et la même passion pour l'avenir que lorsque j'ai commencé. »

À titre de service essentiel, les 33 programmes régionaux de l'OMRM facilitent l'accès à des soins de santé pédiatriques d'un océan à l'autre, aidant les familles d'enfant malade à rester ensemble, près des soins nécessaires.

La nomination de Kate Horton arrive en pleine période d'excellence pour l'OMRM du Canada. En position de force, l'organisme entame le prochain chapitre de sa croissance, avec l'espoir de presque doubler le nombre de chambres offertes aux familles d'un océan à l'autre.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada (OMRM du Canada )

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. En moyenne, chaque année, le réseau de l'OMRM au Canada contribue à garder plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade, près des soins requis. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca .

