TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Durant l'assemblée générale annuelle de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), 14 administrateurs ont été élus par les membres.

Les membres élus du conseil d'administration de l'OCRI sont les suivants :

Administrateurs représentant le secteur :

Debra Doucette (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Luc Fortin (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Robert Frances (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Michelle Khalili (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Timothy Mills (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Patricia Callon (mandat de un an)

Administrateurs indépendants :

Timothy Hodgson (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Kathryn Chisholm (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Miranda Hubbs (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Louis Marcotte (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Philip Mayers (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Jennifer Newman (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Laura Tamblyn Watts (mandat de deux ans)

(mandat de deux ans) Janet Woodruff (mandat de un an)

Douze administrateurs auront un mandat de deux ans, et deux administrateurs, un mandat d'un an. Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI, est le quinzième membre du conseil d'administration.

« J'aimerais remercier les administrateurs qui siégeront au conseil d'administration de l'OCRI. Je suis reconnaissant de leur excellent travail et de leur engagement continu à offrir des conseils stratégiques et pratiques sur les tendances émergentes et les principaux enjeux », soutient Timothy Hodgson, président du conseil d'administration de l'OCRI.

L'OCRI étant un organisme pancanadien, son conseil d'administration représente les diverses parties intéressées de l'organisme au pays et exprime les points de vue des différentes régions. Le conseil nouvellement élu est composé des mêmes administrateurs initialement approuvés dans le cadre de la fusion de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), ce qui assurera la continuité et l'expertise pendant que l'OCRI poursuit sa mission qui a été entreprise il y a un peu plus de neuf mois.

« J'aimerais moi aussi remercier notre conseil d'administration. Je me réjouis de pouvoir compter sur votre soutien et vos conseils durant cette période sans précédent », affirme Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI.

On trouvera de plus amples renseignements sur le conseil d'administration de l'OCRI, son mandat et la composition de ses comités sur le site Web de l'OCRI.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme, et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca .

SOURCE L’Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Renseignements: Joanna Nicholson, Chef des affaires publiques, Téléphone : 416 943-4640, Courriel : [email protected]