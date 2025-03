TORONTO, le 26 mars 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a le plaisir d'annoncer que les membres de son conseil d'administration ont convenu à l'unanimité de nommer Miranda Hubbs à titre de nouvelle présidente du conseil.

« Je suis honorée d'être nommée à ce poste important et je me réjouis de pouvoir collaborer avec notre équipe talentueuse et avec nos parties prenantes pour renforcer la confiance des investisseurs et préserver un système financier fort et résilient », commente Mme Hubbs.

Administratrice de sociétés et ancienne dirigeante dans le secteur des placements, Mme Hubbs siège au conseil de l'OCRI à titre d'administratrice indépendante depuis 2023. Elle est notamment présidente du comité de gouvernance. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de Nutrien, d'Imperial Oil et d'Investissements PSP. Elle est également présidente du conseil d'administration de la Croix-Rouge canadienne. Avant son départ à la retraite, en 2011, Mme Hubbs a occupé le poste de vice-présidente et directrice générale chez McLean Budden. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès sciences de l'Université Western et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York. Elle détient en outre le titre de CFA.

« Je souhaite féliciter Mme Hubbs pour sa nomination. Sa riche expérience au sein de conseils d'administration et sa connaissance approfondie des priorités de notre organisme constitueront des atouts de taille alors que l'OCRI continue de bâtir sur ses fondations solides. Je suis heureux de travailler avec elle en vue de réaliser notre mandat d'intérêt public et d'accroître l'efficacité de notre cadre réglementaire afin de mieux servir les investisseurs et le secteur », souligne Andrew Kriegler, chef de la direction de l'OCRI.

La nomination de Mme Hubbs à titre de présidente du conseil prend effet immédiatement.

