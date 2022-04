TORONTO, le 19 avril 2022 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) est ravi d'annoncer qu'Edward Iacobucci a été élu au conseil d'administration de l'OCRCVM à titre d'administrateur indépendant en date du 19 avril 2022. Malcolm Heins démissionnera du poste d'administrateur indépendant au début d'avril pour des raisons personnelles.

M. Iacobucci est professeur et titulaire de la chaire sur les marchés financiers de la Bourse de Toronto à la faculté de droit de l'Université de Toronto. Il a été doyen de la faculté de janvier 2015 à décembre 2020. Son expertise touche la gouvernance d'entreprise, le financement des entreprises, les lois sur les valeurs mobilières et les lois sur la concurrence. Depuis qu'il a commencé à enseigner à la faculté de droit de l'Université de Toronto en 1998, il a été l'invité des facultés de droit de l'Université de Chicago, de l'Université Columbia, de l'Université de New York, de l'Université Tsinghua et de l'Université nationale de Singapour. Il est diplômé de l'Université Queen's, de l'Université d'Oxford (où il a étudié à titre de lauréat de la bourse Rhodes) et de la faculté de droit de l'Université de Toronto.

M. Iacobucci est actuellement membre du conseil d'administration de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Il siège également au comité d'audit et au comité des ressources humaines de cette société et est président du comité d'examen de la conduite. Il a aussi été membre du conseil d'administration de l'ACS Media Income Fund, où il était président du comité de la rémunération et de la gouvernance d'entreprise, et du conseil d'administration de la Compagnie d'assurance générale Dominion du Canada, dont il présidait le comité d'examen de la conduite.

M. Iacobucci a déjà été membre du conseil d'administration de l'OCRCVM à compter de 2012. « Nous remercions Malcolm pour ses nombreuses contributions au sein du conseil de l'OCRCVM et nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Edward, a déclaré Paul D. Allison, président du conseil de Raymond James Ltd. et président du conseil de l'OCRCVM. Son bagage de compétences unique et son expérience dans le secteur font de lui un candidat idéal pour ce poste. J'ai hâte de travailler de nouveau en étroite collaboration avec lui. »

« Nous sommes reconnaissants du travail accompli par Malcom au fil des ans, et nous souhaitons officiellement la bienvenue à Edward dans l'équipe, a affirmé Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRCVM. Nous sommes convaincus que ses points de vue précieux seront un atout pour le conseil, alors que nous nous concentrons sur notre mandat qui est de protéger les investisseurs et de favoriser des marchés financiers sains au Canada. »

Apprenez-en plus sur le conseil d'administration de l'OCRCVM.

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, veille à la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. Il s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant respecter des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de 174 courtiers en placement canadiens de diverses tailles et ayant des modèles d'affaires différents et des quelque 31 000 employés inscrits qui y travaillent. L'OCRCVM établit et fait respecter également des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, à www.ocrcvm.ca.

SOURCE Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Nouvelles d’intérêt général

Renseignements: Stephanie Teodoridis, Spécialiste principale des affaires publiques et des communications, 416 254-9026, [email protected]