Un nouveau programme du gouvernement du Canada aidera les petits et moyens organismes à devenir plus compétitifs

OTTAWA, ON, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Les entreprises canadiennes qui investissent dans le but de rehausser leur cybersécurité se donnent un avantage concurrentiel. L'adoption de mesures rigoureuses en matière de cybersécurité peut réduire les répercussions directes et indirectes des cyberattaques, et notamment les pertes financières, les litiges, les dommages à la réputation de l'entreprise et les atteintes à l'infrastructure essentielle. Non seulement cela protège les entreprises, mais cela peut aussi rassurer les consommateurs et l'ensemble de la population canadienne.

Aujourd'hui, alors que nous entamons le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, CyberSécuritaire Canada lance officiellement un portail Web afin d'aider les organismes à obtenir leur cybercertification. Le programme de certification en matière de cybersécurité aide les petits et moyens organismes à évaluer, à planifier et à mettre en place des pratiques de cybersécurité pour se prémunir contre les cyberattaques, et protéger leurs activités, leurs clients et leurs partenaires.

Une fois leur certification CyberSécuritaire obtenue, les organismes canadiens pourront :

protéger leurs données et leurs cyberactivités;

accroître la confiance au sein de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la confiance de leurs fournisseurs, de leurs clients et de leurs investisseurs;

établir des relations privilégiées avec leurs partenaires et leurs consommateurs, qui sauront que des mesures ont été prises pour réduire les risques;

bénéficier d'un avantage concurrentiel accru.

Le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité est une campagne internationale qui se tient en octobre pour sensibiliser le public à l'importance de la cybersécurité. Sous l'égide du Centre de la sécurité des télécommunications (CST), cette campagne vise à aider les Canadiens à assurer leur sécurité en ligne, et à leur apprendre des moyens de se protéger et de protéger leur famille, leur lieu de travail et leurs appareils électroniques.

La cybersécurité est un enjeu pour tout le Canada, et il faut que tous les Canadiens fassent leur part pour préserver la cybersécurité au pays.

Citations

« En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, les entreprises canadiennes dépendent plus que jamais des technologies. Plusieurs d'entre elles se sont rapidement tournées vers le travail à distance et les activités en ligne, et bon nombre ont dû faire face à un nombre accru de cyberattaques, de fraudes d'hameçonnage et d'enjeux liés à la sécurité. Le nouveau programme de certification CyberSécuritaire Canada aidera les entreprises à mieux se protéger contre de telles menaces, donnera aux Canadiens la confiance nécessaire pour continuer de travailler et de prospérer au sein de l'économie numérique, et réduira les coûts des cybercrimes. »

─ Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le Centre pour la cybersécurité du CST a continué d'assurer une défense dynamique de calibre mondial des réseaux du gouvernement du Canada , en protégeant les systèmes fédéraux contre près de 2 milliards d'actions malveillantes au quotidien.

, en protégeant les systèmes fédéraux contre près de 2 milliards d'actions malveillantes au quotidien. La phase pilote du programme CyberSécuritaire Canada annoncé dans le budget de 2018 a été lancé en août 2019. L'objectif du programme est d'inciter les petits et moyens organismes qui le désirent à bonifier leur cybersécurité en adoptant des mesures de base en matière de sécurité et en complétant un processus de certification sous la gouverne d'un organisme tiers de certification accrédité.

annoncé dans le budget de 2018 a été lancé en août 2019. L'objectif du programme est d'inciter les petits et moyens organismes qui le désirent à bonifier leur cybersécurité en adoptant des mesures de base en matière de sécurité et en complétant un processus de certification sous la gouverne d'un organisme tiers de certification accrédité. Les recommandations formulées à la suite de l'Examen sur la cybersécurité demandaient que le gouvernement du Canada appuie une norme en matière de cybersécurité, comme le précisait la Stratégie nationale de cybersécurité.

appuie une norme en matière de cybersécurité, comme le précisait la Stratégie nationale de cybersécurité. La Charte canadienne du numérique, qui a été lancée au printemps de 2019, est le résultat des consultations nationales sur le numérique et les données qui ont été menées auprès des Canadiens. Le programme CyberSécuritaire Canada soutient un des principes de la Charte, celui de la « sûreté et sécurité », qui est énoncé comme suit : « Les Canadiens pourront compter sur l'intégrité, l'authenticité et la sûreté des services, et devraient se sentir en sécurité en ligne ».

