Une nouvelle offre pour les amateurs de plein air

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - L.L.Bean, l'emblématique entreprise originaire du Maine et spécialisée dans l'équipement et les vêtements de plein air de qualité, est heureuse d'annoncer aujourd'hui l'ouverture imminente de ses deux premières succursales au Québec : Saint-Bruno-de-Montarville et Boisbriand. L.L.Bean lancera également un site Web transactionnel pour le Québec et tous les francophones au Canada afin d'offrir une expérience d'achat en ligne personnalisée. En prévision du lancement, les clients peuvent visiter www.llbean.ca/Quebec pour plus de détails.

D'une superficie d'environ 1 700 mètres carrés (18 000 pieds carrés), la nouvelle boutique située à Saint-Bruno-de-Montarville dans les CF Promenades St-Bruno sera prête à vous accueillir pour vous aider à planifier vos prochaines aventures en plein air dès le 25 août 2023. De son côté, la succursale de Boisbriand, qui couvre environ 1 100 mètres carrés (11,500 pieds carrés), ouvrira le 29 septembre 2023 prochain au cœur du Faubourg. Ces ouvertures assureront au Canada une présence d'un océan à l'autre. Pour tous les amateurs de plein air dans la grande région de Montréal qui souhaitent se joindre à la grande famille de L.L.Bean, vous pouvez envoyer votre candidature au : [email protected].

De l'équipement et des vêtements adaptés au mode de vie des Québécois

Avec plus de 110 ans d'histoire et près de 100 magasins partout dans le monde, dont 13 au Canada exploités par notre partenaire canadien, le groupe Jaytex, L.LBean est ravi de s'installer au Québec. Le Québec est reconnu pour ses espaces verts, ses lacs et ses montagnes. Les amateurs de plein air auront maintenant la chance de s'équiper directement en magasin, bénéficier des conseils des membres de l'équipe L.L.Bean et profiter d'une expérience d'achat inégalée.

Outre les vêtements de sport et d'extérieur, l'entreprise propose également de l'équipement de voyage, de randonnée et de camping, des chaussures, ainsi que des produits pour la maison et les animaux de compagnie. Les passionnés de plein air y trouveront tout ce dont ils ont besoin.

Le Maine et le Québec, une histoire qui date

Les habitants du Maine et du Québec ont une histoire commune qui remonte à la colonisation des deux régions. De nombreuses familles ont des parents des deux côtés de la frontière et un patrimoine commun qui dépasse les limites géographiques. Fondée en 1912 dans le Maine, L.L.Bean a toujours attiré les Québécois dans son magasin phare de Freeport, dans le Maine. Avec une base solide de passionnés de la marque au Québec, il est naturel pour L.L.Bean d'y étendre sa présence.

Citation

« C'est un honneur pour L.L.Bean de pouvoir s'implanter au Québec et d'offrir l'expérience de magasinage L.L.Bean à nos clients québécois. Nous sommes également ravis de rejoindre de nouveaux amateurs de plein air grâce à notre présence dans le commerce de détail et à notre nouveau site Web en français. Nous sommes impatients de permettre à tous de profiter des bienfaits du plein air. »

- Stephen Smith, président et directeur général de L.L.Bean

« Depuis le lancement de L.L.Bean au Canada il y a cinq ans, la marque a activement étendu sa présence physique dans toutes les grandes villes d'un océan à l'autre. Nous sommes ravis de la réponse positive et sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre croissance avec l'ouverture de deux nouveaux magasins au Québec, à Saint-Bruno-de-Montarville en août et à Boisbriand plus tard cet automne. L'ajout de ces nouvelles boutiques nous permet de continuer à servir les passionnés d'aventure au Québec en leur fournissant des vêtements et de l'équipement de qualité pour leurs activités en plein air. »

- Wayne Drummond, président du Groupe Jaytex

« Nous sommes heureux de présenter le premier magasin L.L.Bean du Québec dans les CF Promenades St-Bruno. Nous sommes fiers d'accueillir une marque si établie sur le marché et nous avons hâte d'aider la croissance de L.L.Bean dans l'est du Canada. »

- Christian Vezina, vice-président à l'exploitation de Cadillac Fairview

À propos de L.L.Bean

L.L.Bean, Inc. est un important distributeur multicanal d'équipement et de vêtements de plein air de qualité. Fondée en 1912 par Leon Leonwood Bean, l'entreprise a débuté avec une petite salle de vente proposant un seul produit, la chaussure de chasse du Maine. Toujours détenue par la famille, Shawn Gorman, arrière-petit-fils de Leon Leonwood Bean, a été nommé président du conseil d'administration en 2013. Bien que son activité ait prospéré au fil des ans, L.L.Bean continue de défendre les valeurs de son fondateur, notamment son engagement envers la qualité, le service client et l'amour de la nature.

L.L.Bean exploite 56 magasins aux États-Unis, 25 magasins au Japon, et possède 13 magasins de détail sous licence au Canada, tous exploités par le groupe Jaytex, basé en Ontario. Le campus des magasins L.L.Bean de Freeport (ME), d'une superficie de 220 000 pieds carrés, est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an, et accueille plus de 3 millions de visiteurs chaque année. L.L.Bean est présent dans le monde entier aux adresses suivantes : www.llbean.com, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest et Instagram.

