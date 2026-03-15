SHENZHEN, Chine, le 15 mars 2026 /CNW/ - Le 7 mars, l'ISLE 2026 s'est achevée avec succès au Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World). En tant que destination mondiale pour l'innovation d'affichage et baromètre pour l'intégration de systèmes, l'ISLE 2026 a pleinement mis en valeur les réalisations de toute la chaîne industrielle dans les écrans à DEL, l'intégration de systèmes audio-vidéo, la lumière et le son professionnels, les équipements de performance de scène, et plus encore.

L'ISLE 2026 définit les nouvelles tendances d’affichage intelligent et d’intégration de systèmes (PRNewsfoto/ISLE)

Avec une superficie de 80 000 mètres carrés, l'ISLE 2026 a attiré plus de 1 000 exposants en ligne et hors ligne. Malgré la suspension de l'aviation civile au Moyen-Orient causée par des conflits régionaux avant l'ouverture, le nombre d'acheteurs internationaux à l'ISLE 2026 a augmenté de 6 % par rapport à l'édition précédente, soulignant son influence mondiale et son statut industriel.

La Chine est le plus grand marché au monde pour la fabrication et l'application d'affichage à DEL. L'ISLE réunit les plus grands exposants et constitue la principale plateforme de lancement de nouveaux produits et solutions. Voici les principales tendances technologiques présentées à l'ISLE 2026 :

Le COB et le MIP sont devenus les deux principaux axes techniques de l'affichage à DEL. Les fabricants ont activement présenté leurs écrans à micro-DEL et DEL COB à pas fin. Ces écrans de nouvelle génération offrent des avantages considérables, comme un contraste élevé, une fiabilité élevée, une faible consommation d'énergie et une conception légère, tout en réalisant des percées majeures en matière de performance des couleurs, de durée de vie et de vitesse de réponse. Ils sont largement appliqués dans les domaines de conférence haut de gamme et d'affichage commercial.

L'IA a profondément pénétré tous les maillons essentiels de la chaîne industrielle. En première ligne, les grands modèles d'IA permettent la création de contenu et les méthodes interactives, enrichissant grandement les formulaires de présentation d'écran. En arrière-plan, la technologie de l'IA est largement appliquée dans le contrôle intelligent des systèmes d'affichage, améliorant ainsi les performances.

Le développement écologique et à faibles émissions de carbone est devenu un nouveau consensus de l'industrie. La conception à faible puissance, l'économie d'énergie de cathode commune et les solutions de dissipation de la chaleur sans climatisation sont devenues des points promotionnels clés pour les principaux fabricants d'affichage à DEL.

Les limites physiques des écrans se dissolvent peu à peu. Des centaines d'exposants ont lancé des produits tels que des écrans transparents, des écrans holographiques, des écrans texturés et des écrans de forme créative, intégrant profondément la technologie d'affichage à la conception spatiale et à la décoration artistique, apportant des expériences visuelles et des possibilités interactives sans précédent aux expositions commerciales, aux environnements domestiques et aux espaces d'art public.

Dans le domaine de l'intégration de systèmes, les solutions d'applications multiscénarios sont de plus en plus populaires. L'ère de l'exposition de « produits de matériel uniques » est dépassée. Les exposants proposent désormais des « solutions à guichet unique », présentant des solutions d'applications pour la vente au détail commerciale, les centres de commande, les réunions intelligentes, la radiodiffusion, les spectacles scéniques, le tourisme et le divertissement à domicile, offrant aux acheteurs de diverses industries des « modèles de demain » accessibles.

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SOURCE ISLE

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