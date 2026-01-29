SHENZHEN, Chine, le 29 janvier 2026 /CNW/ - ISLE 2026--Le plus grand salon d'Asie pour l'affichage intelligent et les systèmes intégrés, sera au cœur du Shenzhen World Exhibition & Convention Centre (Shenzhen World) du 5 au 7 mars. Cet événement high-tech promet d'être l'édition la plus dynamique et la plus captivante à ce jour, dévoilant des milliers de nouveaux produits et solutions pour divers scénarios d'application dans le domaine de l'affichage et de l'intégration audiovisuelle.

L'ISLE 2026 se tiendra du 5 au 7 mars à Shenzhen World (PRNewsfoto/ISLE)

Au cours de ces trois jours riches en événements, l'ISLE 2026 réunira plus de 1 000 exposants en ligne et sur place, dont des géants du secteur tels que Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua et Uniview, avec un espace d'exposition prévu de 90 000 mètres carrés et des visiteurs professionnels provenant de plus de 100 pays.

Hub d'approvisionnement unique pour les systèmes d'affichage et les systèmes intégrés

Les principales technologies présentées comprendront les micro-LED et mini-LED avancées, les solutions écologiques, les systèmes interactifs basés sur l'IA, ainsi que les équipements scéniques professionnels, les écrans commerciaux, la 3D à l'œil nu, la RV/RA/RM, l'affichage numérique, les technologies de conférence et de streaming, l'intégration audiovisuelle et les applications.

Situé à proximité de l'aéroport de Shenzhen et à moins de 30 minutes en voiture de la plupart des principales entreprises chinoises de fabrication de LED, l'ISLE 2026 permettra aux acheteurs internationaux d'accéder à d'innombrables produits et de mener facilement des recherches sur les usines grâce à sa plateforme tout-en-un.

Impacter l'avenir grâce à la technologie

Les produits écoénergétiques comme les grands écrans à faible teneur en carbone et les systèmes audiovisuels à stockage photovoltaïque seront mis en valeur par l'organisateur.

Des technologies de pointe seront présentées dans des applications destinées aux villes intelligentes, aux divertissements immersifs, au commerce numérique, à la radiodiffusion, au tourisme, à l'éducation, à la sécurité, etc.

Le spectacle « ISLE Gloshine » du géant de la location Gloshine couvrira 2 500 mètres carrés à l'ISLE 2026. Cette production spectaculaire, qui intègre des écrans LED, des éclairages de scène et un son surround, présentera une fusion immersive et dynamique entre lumière, art et technologie.

Converger avec les innovateurs du monde entier

Une vingtaine de forums de haut niveau seront organisés en collaboration avec les principales associations industrielles, offrant ainsi l'occasion de nouer des contacts avec des homologues internationaux. Les discussions porteront sur des sujets d'actualité tels que les avancées technologiques en matière de mini/micro LED, l'intelligence numérique améliorée par l'IA, les villes intelligentes, les bureaux intelligents et les applications d'affichage dans les véhicules intelligents.

L'ISLE réunit l'industrie mondiale de l'audiovisuel et de l'intégration de systèmes sous un même toit. Que vous soyez fournisseur de technologies, intégrateur de systèmes ou utilisateur final issu de divers secteurs, l'ISLE 2026 vous offrira des opportunités inégalées pour découvrir les innovations qui façonnent l'avenir des technologies audiovisuelles.

Pour participer à l'ISLE 2026, veuillez cliquer sur https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=fr

