VANCOUVER, B.C. , le 30 juin 2023 /CNW/ - Les expériences et les attractions touristiques mettent en valeur la beauté et la culture de la Colombie-Britannique. Elles créent des emplois, stimulent les économies locales et font de la Colombie-Britannique une destination de choix pour les visiteurs du monde entier. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour assurer aux attractions touristiques emblématiques un avenir encore plus prometteur.

L’investissement du gouvernement du Canada dans la Pacific National Exhibition contribue à préserver une destination touristique emblématique et à garantir des emplois (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 10 millions de dollars de PacifiCan par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme (FAT) en faveur de la Pacific National Exhibition (PNE).

Fondé en 1910, la PNE offre à plus de 2,5 millions de visiteurs par an des divertissements culturels, sportifs et familiaux de grande qualité. Le financement de PacifiCan contribuera à faire en sorte que la PNE reste une attraction phare dynamique pour les années à venir en améliorant l'accessibilité et en créant des événements tout au long de l'année. Cet investissement comprendra un soutien pour un nouveau manège de montagnes russes au parc d'attractions Playland, des améliorations du site de Fright Nights et de la foire d'hiver de la PNE, ainsi que des capsules sensorielles pour les visiteurs atteints de déficience neurologique.

Grâce au soutien de PacifiCan, la PNE devrait permettre de créer et maintenir plus de 100 emplois cette année et à l'avenir. La plupart des possibilités d'emploi seront destinées aux groupes sous-représentés, notamment les jeunes, les femmes, les nouveaux Canadiens et les Autochtones. La PNE, dont 50 % des employés ont moins de 21 ans, demeure un des plus grands employeurs de jeunes en Colombie-Britannique, et offre des possibilités d'emploi essentielles à faibles barrières.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale.

Citations

« En tant que l'une des attractions touristiques les plus importantes et les plus emblématiques de la Colombie-Britannique, la PNE met en valeur Vancouver comme un lieu où il fait bon vivre et se divertir, en plus d'offrir des possibilités d'emploi cruciales pour les jeunes. En investissant aujourd'hui dans cette destination phare, le gouvernement du Canada contribue à faire en sorte que les résidents locaux et les visiteurs profitent de la PNE pour les années à venir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de l'économie touristique. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le PNE est extrêmement reconnaissant de recevoir cet important financement et nous souhaitons remercier le ministre Sajjan et le gouvernement du Canada de reconnaître le rôle clé joué par le PNE dans notre région et d'investir dans une infrastructure qui nous permettra de bâtir une fondation solide pour la croissance future du PNE. À titre de plus grand employeur de jeunes et d'endroit où des millions de Britanno-Colombiens se rassemblent pour faire l'expérience chaque été de notre exposition et de nos concerts ou de nos événements culturels et sportifs qui se déroulent tout au long de l'année, le PNE occupe une place privilégiée dans le cœur des Britanno-Colombiens. Nous venons de surmonter la COVID et l'investissement d'aujourd'hui établit le fondement grâce auquel le PNE pourra entreprendre le prochain chapitre de son histoire plus solidement positionné que jamais et s'assurer que de nombreuses générations de familles pourront se rassembler et bâtir de précieux souvenirs au PNE. »

- Shelley Frost, présidente-directrice générale, PNE

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Fondée en 1910, la Pacific National Exhibition (PNE) est une organisation à but non lucratif qui exerce ses activités sur un site de 114 acres à Hastings Park, un lieu polyvalent de Vancouver .

Liens connexes

Restez branchés

