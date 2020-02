L'interruption sur la ligne exo3 Mont-Saint-Hilaire se poursuit jusqu'à nouvel ordre

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Exo informe ses clients qu'en raison de la présence de manifestants aux abords de la voie ferrée du CN, le service de trains de la ligne exo3 Mont-Saint-Hilaire est toujours interrompu, et ce, pour une durée indéterminée.

Voici les mesures alternatives disponibles aujourd'hui en fin de journée pour la clientèle des gares Mont-Saint-Hilaire, McMasterville et Saint-Basile-Le-Grand :

Le service d'autobus de la ligne 300 en direction de Montréal sera suspendu puisque tous les autobus desservant ce corridor seront dédiés, pendant la période de pointe, à bonifier le service de la ligne 200 entre le terminus Longueuil et la gare Mont-Saint-Hilaire. Douze autobus supplémentaires sont ajoutés afin d'assurer le maximum de déplacements entre le métro et les différentes gares.

Exceptionnellement, tous les autobus feront un détour pour permettre le déplacement des clients de la gare Mont-Saint-Hilaire.

Pour les clients de la gare Saint-Bruno :

Une navette spéciale sera mise en place par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour transporter les clients à partir du terminus Longueuil.

Pour les clients des gares Saint-Lambert et longueuil-Saint-Hubert :

Le service sera assuré par les autobus du service local du RTL

Voici un récapitulatif des lignes du RTL disponibles pour la clientèle :

lignes 1 et 6 entre la gare Saint-Lambert et le terminus Longueuil ;

et le terminus ; ligne 8, 28 et 88, entre la gare Longueuil - Saint-Hubert et le terminus Longueuil ;

- et le terminus ; ligne 28 du terminus Longueuil vers l'aéroport de Saint-Hubert ;

vers l'aéroport de ; ligne 92, disponible seulement en heure de pointe, entre l'Agence spatiale canadienne et Saint-Bruno ;

; ligne 99 qui dessert la ville de Saint-Bruno du terminus Longueuil .

Nous invitons la clientèle à rester à l'affût des développements en consultant :

le compte Twitter de la ligne exo3 : exo3_MSH

: exo3_MSH Facebook : Facebook.com/alloexo

Le planificateur de trajet du RTL : http://m.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/calculateur-de-trajet/

Exo tient à rappeler que ses équipes font tout en leur pouvoir pour offrir des alternatives de transport et accompagner sa clientèle durant cette perturbation.

