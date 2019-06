L'International des Feux Loto-Québec dévoile sa programmation 2019

Dès le 29 juin, tous les yeux seront rivés sur le ciel de Montréal, qui s'illuminera de feux d'artifice éblouissants les samedis et les mercredis soir alors que se déroulera un des événements les plus attendus de l'été. Depuis ses débuts en 1985, L'International des Feux Loto-Québec est devenu un des joyaux de Montréal et fait l'envie du monde entier. Année après année, la compétition attire plus de trois millions de spectateurs. À ce jour, 305 spectacles pyromusicaux ont été présentés, 99 firmes de 29 pays ont participé à la compétition, et ont suscité plus de 100 millions de «oh! » et de « ah! ». En célébration du 35e anniversaire de l'événement, la saison s'ouvrira sur un spectaculaire hommage au meilleur chansons de l'année 1985, une présentation du gouvernement du Québec. La programmation de cette année entraînera les spectateurs dans un voyage au fil du temps, de l'ère de la mythologie et du folklore à cette nuit où l'Homme a marché sur la Lune pour la première fois, aux souvenirs que suscitent les thèmes d'émissions et de films d'un autre temps. Lors de ces six soirs de feux d'artifice, des artisans de la pyrotechnie parmi les meilleurs au monde représenteront la Corée du Sud, l'Italie, le Portugal, les États-Unis, le Canada et l'Australie et se feront compétition pour gagner le cœur des spectateurs et remporter le Jupiter d'or, la récompense la plus prestigieuse de l'industrie. La compétition de cette année se clôturera sur une célébration du 25e anniversaire du Casino de Montréal, avec un spectacle pyromusical qui mettra en vedette une sélection des meilleures chansons du Québec des 25 dernières années, trame sonore conçue en collaboration avec Gregory Charles, qui fera une prestation en direct pour cette occasion spéciale.

Les billets sont en vente maintenant. Pour en savoir plus, visitez www.laronde.com.



CALENDRIER 2019 Pays Firmes Dates Thèmes Description Ouverture présentée

par le gouvernement

du Québec Hands

Fireworks Samedi 29 juin Nostalgie 1985 Nous célébrons notre 35e anniversaire avec un

spectacle pyromusical qui nous ramène en

1985 et qui est une invitation à revivre les

succès qui ont marqué les fabuleuses années

80! Corée du Sud Hanwha

Corporation Mercredi 3 juillet Rêver à Montréal Une invitation à rêver les rêves de notre

enfance et au-delà, une fantaisie avec des

personnages fabuleux et une trame musicale

magique. Italie Parente

Fireworks

Group Samedi 6 juillet Le premier pas -

Rêve lunaire Le rêve intemporel d'atteindre l'infini exprimé

avec toute la magie des feux d'artifice sur la

musique de sublimes compositeurs et de

créateurs de succès d'aujourd'hui. Portugal Grupo Luso

Pirotecnia Mercredi 10 juillet Restez à l'écoute Restez à l'écoute convie le public à une soirée

des plus divertissantes avec, en haut de

l'affiche, des feux se déployant sur les thèmes

d'émissions de télévision parmi les plus

populaires d'hier et d'aujourd'hui. États-Unis Atlas Pyro

Vision Mercredi 17 juillet Esprit de la Jungle Esprit de la jungle est un spectacle haut en

énergie et très divertissant qui est inspiré par

des histoires légendaires de mystères et défis. Canada BEM Feux

d'artifice Samedi 20 juillet On a marché sur la

Lune Au rythme des indémodables succès des

années 60, ce spectacle pyromusical est une

invitation à revivre le 20 juillet 1969 et célébrer

la nuit où l'Homme a marché sur la Lune. Australie Howard &

Sons

Pyrotechnics Mercredi 24 juillet Des feux et des

formes Un spectacle pyromusical inspiré de la

mythologie, du folklore et de la fiction qui

émerveille dans une éblouissante performance

tout en formes, lumières et feux d'artifice. Finale des étoiles

du Casino de

Montréal Rozzi's

Famous

Fireworks-

Panzera Samedi 27 juillet Célébration du 25e

anniversaire du

Casino de

Montréal Des feux d'artifice éblouissants en célébration

du 25e anniversaire du Casino de Montréal,

sur une trame sonore réunissant une sélection

des meilleures chansons francophones du

Québec des 25 dernières années. Plus une

prestation spéciale de Gregory Charles.

L'International des Feux Loto-Québec souligne avec fierté le soutien de partenaires aussi prestigieux que Loto-Québec et le gouvernement du Québec, deux institutions importantes du Québec qui reconnaissent l'apport économique de l'événement ainsi que son rayonnement à l'échelle mondiale.

Détails techniques et vente de billets

Les sièges réservés sont en vente sur laronde.com. Pour obtenir de l'information concernant les tarifs de groupe ou d'entreprise, veuillez communiquer avec le Service des ventes de La Ronde au 514 397-7777 ou à venteslaronde@sixflags.com. Veuillez prendre note que tous les spectacles commencent à 22 heures, beau temps, mauvais temps.

L'achat d'un passeport saison de La Ronde est très avantageux. Les passeports saison sont offerts au bas prix de 52,99 $ chacun (plus les taxes et frais de service) à l'achat de deux et plus. Le prix du passeport-saison comprend le stationnement gratuit (excepté certains jours spéciaux) ainsi qu'une bouteille réutilisable gratuite. Tous les détails à laronde.com.

Commanditaires et partenaires

La Ronde remercie sincèrement ses précieux commanditaires et partenaires : Loto-Québec, commanditaire principal ; Tim Hortons, commanditaire collaborateur ; le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, partenaires associés, ainsi que nos fournisseurs officiels Hôtel Intercontinental Montréal et Agropur.

La Ronde est fière d'accueillir le chef Danny St-Pierre et son équipe à titre de traiteur exclusif lors de nos fantastiques soirées VIP.

À propos de l'événement

L'événement, qui s'est fait connaître à l'origine comme le Concours international d'art pyrotechnique de Montréal (Montreal International Fireworks Competition), a été lancé en 1985. L'événement qui est aujourd'hui reconnu comme le plus prestigieux du genre au monde est depuis 2000 membre du RÉMI (Regroupement des événements majeurs internationaux).

À propos de La Ronde et Six Flags

La Ronde est la propriété de Six Flags Entertainment Corporation, le plus grand regroupement de parcs thématiques régionaux au monde avec des revenus de 1,5 milliard de dollars et 26 parcs situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis 58 ans, Six Flags divertit des millions de familles avec ses montagnes russes de calibre mondial, ses manèges thématiques, ses parcs aquatiques et autres attractions uniques. Pour en savoir plus, visitez www.sixflags.com.

Suivez-nous sur Twitter à twitter.com/larondesixflags

Aimez notre page Facebook à facebook.com/larondesixflags

Suivez-nous sur Instagram à instagram.com/larondesixflags

SOURCE La Ronde

Renseignements: Karina Thevenin, 514 397-2001, poste 2703, kthevenin@sftp.com

Related Links

http://www.laronde.com