Avec ce nouveau partenariat, Removery devient le fournisseur spécialisé le plus important et le plus avancé cliniquement de services de suppression, de changement et de décoloration de tatouages dans le monde.

Lors d'un lancement prévu avant la pandémie, les sites de Removery à travers le pays ont lentement dévoilé leur nouvelle image et ont rouvert conformément aux directives régionales en matière de santé et de sécurité. L'entreprise a constaté une augmentation de 30 % de la génération de leads sur Internet et des demandes de renseignements pour une consultation par rapport à la même période l'année dernière.

« Nous ne sommes pas surpris de constater une augmentation de l'intérêt pour le retrait des tatouages en cette période inhabituelle », a déclaré Jo Kelton, chef d'exploitation de Removery. « Nous entendons tant de gens qui réfléchissent à leur vie durant le confinement, qui veulent faire enlever leurs tatouages après avoir procédé à de gros changements dans leur carrière ou leurs relations, ou qui ont simplement plus de temps pour réfléchir à l'image qu'ils veulent projeter au monde. »

Le détatouage est un secteur en pleine expansion qui, selon Market Research Future, devrait atteindre un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars sur le marché mondial d'ici 2023. Une étude de Dalia Research révèle que 46 % des Américains (soit environ 150 millions de personnes) ont au moins un tatouage. Removery estime que 30 millions de personnes pourraient chercher activement à faire enlever ou à faire décolorer un tatouage.

« Nous pensons qu'il est approprié pour nous de se lancer dans ce contexte sans précédent où tant de personnes sont confrontées à une forme de changement ou de réinvention », a déclaré Tom Weber, chef de la direction de Removery. « La suppression d'un tatouage peut être une force puissante de renouvellement et de changement en aidant les individus à tracer un nouveau chemin avec une perspective nouvelle et de pouvoir se libérer du passé. »

Removery est maintenant ouverte, conformément aux directives régionales concernant la COVID-19, dans 35 emplacements au Colorado, en Floride, en Géorgie, en Illinois, en Indiana, au Massachusetts, au Michigan, au Minnesota, au Missouri, à New York, en Ohio, en Pennsylvanie, au Tennessee, au Texas, en Utah, en Virginie et en Ontario, au Canada. Collectivement, les spécialistes du laser de Removery ont réalisé plus de 200 000 traitements de détatouage au laser sûrs et efficaces (more than 200,000 safe and effective laser tattoo removal treatments). L'entreprise prévoit d'ouvrir 200 succursales supplémentaires dans le monde au cours des cinq prochaines années.

Soucieux de garantir la santé et le bien-être de ses clients et de son personnel, Removery a mis en place des protocoles de sécurité à la fine pointe de l'industrie dans toute l'entreprise, conformément aux directives de l'OSHA pour les établissements de santé. Ces protocoles comprennent le port obligatoire de masques faciaux, l'utilisation d'équipements de protection individuelle supplémentaires (ÉPI) pour le personnel, le nettoyage et la désinfection fréquents de toutes les surfaces et de tous les équipements, ainsi que des limites d'occupation strictes.

Pour voir les photos avant-après et pour en savoir plus sur le détatouage, ou pour planifier une consultation en personne ou virtuelle (schedule an in-person or virtual consultation), visitez Removery.com.

À propos de Removery

Removery -- une entreprise innovante de détatouage qui compte 35 emplacements en Amérique du Nord -- est le plus grand fournisseur spécialisé de services de détatouage au monde. Ses spécialistes du laser sont hautement qualifiés dans les lasers de pointe PicoWayMD de Candela, le partenaire exclusif de Removery. L'entreprise est une société protatouage unique en son genre et apprécie l'art et l'histoire du tatouage comme moyen d'expression. Removery croit fermement qu'il n'y a ni honte ni stigmatisation -- et en fait, un pouvoir profond -- à changer un tatouage; ses spécialistes du laser comprennent que chacun a une histoire et une raison différente de l'enlever ou de le décolorer.

Personne-ressource : Stephanie Wolf, [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=vcKZQNQIpjA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215062/Removery_Logo.jpg

SOURCE Removery