L'intégrité structurale des ponts de Québec et Pierre-Laporte compromise selon le MTQ

QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) a récemment appris que l'intégrité de plusieurs infrastructures routières est menacée, incluant celles du pont de Québec et du pont Pierre-Laporte.

Dans le cadre d'une poursuite intentée par le ministère des Transports (MTQ) afin de forcer les ingénieurs du gouvernement du Québec à assurer davantage de services essentiels durant leur grève générale illimitée, seize directeurs généraux du MTQ ont déclaré sous serment que plusieurs infrastructures routières sont dans un état qui peut nuire à la sécurité de la population s'il ne peut maintenir les travaux prévus.

« Nous savons depuis longtemps que nos infrastructures au Québec étaient mal en point, mais avec les affidavits que le MTQ a été contraint de fournir au Tribunal, nous constatons la gravité extrême de la situation. Au Québec, on gère nos infrastructures à la petite semaine depuis trop longtemps et ça va nous sauter au visage bientôt, les déclarations sous serment des plus hauts directeurs du MTQ en fournissent la preuve. Pendant ce temps, le gouvernement est indifférent d'avoir les ingénieurs les moins bien payés du Québec et on les laisse en grève sans trop s'en soucier. À rien n'y comprendre ! » a déclaré Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

Les déclarations sous serment

L'APIGQ rend disponibles aux professionnels des médias les déclarations sous serment concernant le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec présentées au Tribunal administratif du travail par la haute direction du MTQ. Celles-ci sont accessibles par le lien suivant : https://www.apigq.qc.ca/pochette-de-presse-depliants/

Pont Pierre-Laporte

Le pont Laporte requiert des interventions rapides sur le système de suspension, des travaux de consolidation des suspentes doivent être faits dans les meilleurs délais. Le remplacement de toutes les suspentes doit être planifié à court terme, incluant en urgence dans certains cas, sans quoi l'intégrité du pont est compromise. Si les suspentes ne sont pas remplacées, des entraves permanentes sont à prévoir, ce qui rendrait la circulation des services d'urgence extrêmement difficile.

De plus, un bris au joint du pont Risi P-13887 situé sur l'autoroute 73 à l'approche du pont Pierre-Laporte est survenu et doit être réparé sans délai. Les travaux ne peuvent être reportés puisqu'ils mettent en cause la sécurité de la structure du pont et doivent être réalisés en urgence.

Pont de Québec

Le pont de Québec a atteint la fin de la vie utile et est affligé de multiples problèmes pour lesquels le MTQ doit intervenir sans délai afin de le maintenir sécuritaire. Le maintien d'actifs est essentiel au bon comportement des pièces métalliques supportant les voies routières et piétonnières. Si ces travaux ne sont pas réalisés, l'intégrité du Pont de Québec serait compromise.

De plus, des travaux de renforcement de la structure sont nécessaires, puisque la mise en service du nouveau tablier est requise au plus tard à la fin 2026. Si ce projet est retardé, le pont devra être fermé puisque le MTQ ne pourra assurer la sécurité de la structure.

Une expertise qui ne tient qu'à un fil

Afin de mener à bien ces travaux, que ce soit en contexte de grève ou non, des ingénieurs d'expérience sont requis. Or, nous apprenons qu'en temps normal il n'y a qu'environ 4 ingénieurs dédiés qui détiennent les connaissances suffisantes de ces deux liens majeurs. Il y a quelques experts ailleurs au MTQ qui pourraient se greffer aux travaux, cependant cela se ferait au détriment des autres travaux urgents sur des infrastructures critiques. Nous comprenons donc qu'il sera nécessaire pour le MTQ de choisir quel pont est prioritaire.

La sécurité de la population est une priorité pour l'APIGQ et celle-ci est prête à fournir tous les ingénieurs nécessaires pour mener à terme les travaux urgents. Cependant, le MTQ n'a pas dans ses rangs les ingénieurs d'expérience en quantité suffisante pour mener tous ces projets de front.

Les ingénieurs accusent un important retard salarial sur leur marché de référence. Avec un tel retard, il est incontournable d'améliorer les conditions salariales présentement offertes afin d'attirer des ingénieurs d'expérience et les retenir. L'ingénieur du gouvernement est le professionnel le plus en retard au niveau salarial dans la fonction publique. Le rattrapage demandé est de 14,7%, qui s'ajoute aux augmentations économiques, et ce afin de permettre aux ingénieurs du gouvernement du Québec d'être aussi en retard que la moyenne des professionnels de la fonction publique. Rien ne justifie que les ingénieurs soient les professionnels les plus en retard par rapport à leur confrère du secteur public.

« Notre objectif est de pouvoir renforcer notre expertise interne, qui ne tient présentement qu'à un fil. Il est primordial que nous puissions recruter des ingénieurs d'expérience et de les retenir à l'emploi du MTQ, sans quoi nous devrons commencer à choisir quelles infrastructures sont réellement essentielles et fermer les autres à la circulation. Nous espérons réellement ne pas en arriver là, mais sans de meilleures conditions salariales, je ne vois pas quelles autres solutions sont possibles. » a affirmé M. Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

À propos de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente près de 1 800 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Renseignements: Pour toute information ou demande d'entrevue : Anna Fernandes, [email protected], 514 973-6016