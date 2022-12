MARKHAM, ON, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Acura a confirmé aujourd'hui le développement d'une Integra Type S de haute performance, qui s'ajoutera à la gamme pour l'année modèle 2024.

Promettant des performances remarquables sur la route et l'engagement du conducteur, l'Integra Type S sera équipée d'un moteur de 2,0 litres VTEC turbocompressé, à haut régime, produisant plus de 300 chevaux, et jumelé exclusivement à une transmission manuelle à 6 rapports et à un différentiel à glissement limité.

2024 Acura Integra Type S (Groupe CNW/Honda Canada Inc.)

Plus de détails seront communiqués à l'approche du lancement.

