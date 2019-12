L'Institut des auditeurs internes du Canada (IAI Canada) félicite Beili Wong, FCPA, FCA, AIC, ACSI d'avoir été reconnue fellow du CPA Ontario

OTTAWA, le 10 déc. 2019 /CNW/ - En reconnaissance de ses réalisations professionnelles et de sa contribution à la communauté, Beili Wong, membre du Conseil d'administration de L'Institut des auditeurs internes du Canada (l'IAI Canada) et représentante canadienne au conseil nord-américain de l'IAI et au conseil mondial de l'IAI, a reçu le titre de fellow CPA (FPCA) lors d'un dîner-causerie des comptables professionnels agréés de l'Ontario (CPA Ontario), le mardi 3 décembre 2019 à Toronto, en Ontario.

« Être reconnu comme FCPA est la plus haute distinction qui puisse être décernée à un comptable professionnel agréé au sein de la profession comptable », a déclaré Richard Arthurs, président du Conseil d'administration de l'IAI Canada. « Beili Wong exemplifie les valeurs que ce titre incarne. Chef de file et innovatrice dans son métier, elle fait preuve d'un engagement communautaire exemplaire. Au nom de l'IAI Canada, nous félicitons chaleureusement notre collègue ».

Beili Wong est la vérificatrice interne en chef du gouvernement de l'Ontario, où elle est chargée de moderniser et de façonner le service indépendant d'audit interne de l'ensemble du secteur public ontarien. Avant sa nomination à ce poste en octobre 2019, Beili était vice-présidente, audit et risque, et vérificatrice en chef à la Régie des alcools de l'Ontario. Beili apporte une approche systématique et disciplinée pour évaluer et pour améliorer la conception et l'efficacité de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles. Son expérience professionnelle à l'échelle mondiale comprend des projets de consultation et d'audit dans 18 pays et sur quatre continents, avec une expérience dans la vente au détail, la vente en gros, la logistique, les opérations manufacturières et le gouvernement.

« Je suis honorée d'avoir été nommée fellow 2019 du CPA Ontario », a déclaré Beili Wong. « Je tiens à féliciter tous les lauréats de 2019 et je remercie ma famille, mes mentors et mes collègues pour leur soutien indéfectible ».

À propos des fellows du CPA

Les fellows du CPA (FCPA) sont nommés et choisis par un comité de leurs pairs. Les fellows exemplifient les valeurs que le titre incarne, notamment l'intégrité, des normes éthiques élevées, le leadership et l'engagement communautaire. La distinction FCPA reconnaît les CPA dont les réalisations, au travail et dans leurs communautés, font honneur à la profession.

À propos de l'IAI Canada

L'Institut des auditeurs internes du Canada (IAI Canada) est affilié à un organisme mondial qui répond aux besoins de plus de 7 300 membres au Canada. L'IAI Canada, dont le siège social se trouve à Ottawa, collabore en partenariat avec ses 12 chapitres à la grandeur du pays, offrant de la formation, des publications et des services à ses membres, et défendant la profession auprès des principaux organismes gouvernementaux et de réglementation et organisations connexes.

À propos de l'IAI

L'Institut des auditeurs internes (IAI) est le défenseur, l'éducateur et le fournisseur de normes, de directives et de titres le plus reconnu de la profession. Créé en 1941, l'IAI compte aujourd'hui plus de 200 000 membres de plus de 170 pays et territoires. Le siège social mondial de l'IAI est situé à Lake Mary, en Floride, aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.theiia.org ou www.globaliia.org.

